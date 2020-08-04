Общество
РБКРешение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
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с чего всё началось
6 июля ДЭА по запросу компании Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2". Новое решение является изменением условий, изложенных в выданном 30 октября 2019 агентством разрешении на производство работ.ТАСС04:43
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