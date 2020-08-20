Решение о транспортировке Навального из Омска примет консилиум
Омск, 20 августа 2020, 18:11 — REGNUM Решение о транспортировке оппозиционного блогера Алексея Навального, состояние здоровья которого резко ухудшилось сегодня утром, 20 августа, из Омска, где его госпитализировали, будет принимать консилиум.В источнике
С чего всё началось
Решение о транспортировке Навального примет медицинский консилиум
Решение о транспортировке политика Алексея Навального в европейскую клинику примет медицинский консилиум. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.
РБК14:50
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