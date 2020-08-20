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REGNUM
REGNUM

Решение о транспортировке Навального из Омска примет консилиум

Омск, 20 августа 2020, 18:11 — REGNUM Решение о транспортировке оппозиционного блогера Алексея Навального, состояние здоровья которого резко ухудшилось сегодня утром, 20 августа, из Омска, где его госпитализировали, будет принимать консилиум.В источнике
С чего всё началось
РБК

Решение о транспортировке Навального примет медицинский консилиум

Решение о транспортировке политика Алексея Навального в европейскую клинику примет медицинский консилиум. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.
РБК14:50
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РБК

Решение о транспортировке Навального примет медицинский консилиум

РБК14:50
News.ru

Решение о транспортировке Навального примет медицинский консилиум

News.ru16:04
Znak.com

Минздрав: решение о транспортировки Алексея Навального будет принимать консилиум врачей

Znak.com15:00
Фонтанка.Ру

Омский минздрав: Решение о транспортировке Навального примет медицинский консилиум

Фонтанка.Ру16:02
REGNUM

Решение о транспортировке Навального из Омска примет консилиум

REGNUM11:11
Компания

Решение о транспортировке Навального примет консилиум

Компания10:58

Премьер Белоруссии назвал число бастующих рабочих

На крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.
Ведомости15:22
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Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
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Аксенов назвал Зеленского плагиатором за план «возвращения Крыма»

По мнению главы республики, само словосочетание "возвращение Крыма" пора внести в политический словарь как термин, обозначающий бессмысленное прожектерство и ритуальные пропагандистские заклинания, которые подменяют реальную политику.
Российская газета14:46
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