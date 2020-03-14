Коронавирус
Российская газетаРешение о возможной приостановке РПЛ будет принято во вторник
В заявлении на сайте РПЛ говорится, что окончательное решение по данному вопросу будет принято во вторник по итогам общего собрания клубов-участниц турнира и консультации с Российским футбольным союзом (РФС).
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Биатлон
Жюли Симон выиграла пасьют на заключительном этапе КМ в Контиолахти
Француженка Жюли Симон победила в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
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Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин.
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Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
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Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
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«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
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Специалисты диетологи определили и назвали семь основных продуктов, которых нужно избегать при проблемах с опорожнением кишечника.
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Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру
Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса
Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Общество
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Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
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Шоу-бизнес
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Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Первый зараженный коронавирусом появился на Кубани
В четверг стало известно о том, что коронавирус добрался и до Краснодарского края.