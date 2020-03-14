В заявлении на сайте РПЛ говорится, что окончательное решение по данному вопросу будет принято во вторник по итогам общего собрания клубов-участниц турнира и консультации с Российским футбольным союзом (РФС).

Решение о возможной приостановке РПЛ будет принято во вторник

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