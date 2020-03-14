Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРешение о возможной приостановке РПЛ будет принято во вторник

В заявлении на сайте РПЛ говорится, что окончательное решение по данному вопросу будет принято во вторник по итогам общего собрания клубов-участниц турнира и консультации с Российским футбольным союзом (РФС).
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Заявление РПЛ: «Решение о проведении матчей будет принято во вторник»

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Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

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