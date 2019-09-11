Политика
Совершенно секретноПутин проведет посвященную арктическому законопроекту встречу
«Совершенно секретно»: Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет встречу, на которой заинтересованные стороны обсудят так называемый арктический законопроект. Диалог инициировал глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Встреча состоится у президента в ближайшие недели, говорят собеседники «Ведомостей». Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.Ведомостивчера в 17:17
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«Ведомости» сообщили о подготовке встречи у Путина по арктическому законопроекту
Интерфаксвчера в 22:54
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Общество
Опрос по храму Святой Екатерины могут провести 12 октября
Вечерние Ведомости 04:13
Религия
На Тверь священники вылили 70 литров святой воды
70 литров святой воды с самолета вылили на Тверь священнослужители. Таким образом, местных жителей хотят исцелить от блуда и пьянства.
Цензуры.Нет 03:45
Общество
В Петербурге представили первую онлайн-академию туризма
Первая в мире онлайн-академия туризма была представлена в рамках 23-ей сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO), сообщил генсекретарь организации Зураб Пололикашвили.
РИА Новости 04:40
Футбол
РФС отказал «Зениту» в переносе матча Кубка России с «Енисеем»
Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в переносе матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» на 24 сентября.
АБН вчера в 10:54
Политика
Захватнические планы Нетаньяху подставили Израиль под удар
С резким осуждением выступили Лига Арабских государств и Саудовская Аравия. При этом Израиль и Палестина уже обменялись серией ударов.
ТВ Центр вчера в 04:39
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Коммерсантъ вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Культура
Петру Мамонову вновь проведут операцию на сердце
Музыканту и актеру Петру Мамонову, которого недавно выписали из больницы после инфаркта, врачи сделают новую операцию на сердце.
Газета.Ru вчера в 18:27
Армия и оружие
В Комсомольске спустили на воду третий корвет для ТОФ
Буддийский лама Баир Цымпилов из родных мест героя, прибывший в Комсомольск на церемонию, заявил, что душа Алдара уже живёт в новом корвете, получившем его имя.
Хабаровский край сегодня 03:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Общество
Избивший женщину священник стал фигурантом нового скандала
Телеканал 360° вчера в 13:36
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов в пределах 0,1%
Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным снижением индексов из-за упавшей накануне вечером нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана, в то время как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы.
Интерфакс 03:27
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Экономика
Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок
В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствует отчетность Nike.
Ведомости 03:47
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Оказалось короткое видео из аэропорта в Черногории, где хорошо видно, что Леонида Аркадьевича транспортируют в Москву в инвалидном кресле.
Paparazzi.ru 04:12
Авто
Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей
Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня вчера в 05:21
Политика
Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года
Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз.
РИА Новости вчера в 09:22
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Космос
Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов
В NASA уточнили, что потенциально опасными признаются космические тела, которые приблизились к Земле на расстояние менее 0,05 астрономической единицы (приблизительно 7 млн км).
МИР 24 вчера в 08:19
Общество
Роструд проверит информацию о «нулевой зарплате» в МГУ
Роструд начнет предварительную проверку на истфаке МГУ из-за заявления о проблемах с зарплатой члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика.
Коммерсантъ 03:13
Экономика
Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Как стало известно РБК, «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК 00:00
Происшествия
В Тюменской области медведь задрал грибника
В Тюменской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 55-летнего грибника с многочисленными ранами, сообщает пресс-служба СКР по региону.
Европейско-Азиатские новости 03:14
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru 09 сентября в 19:12