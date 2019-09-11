Встреча состоится у президента в ближайшие недели, говорят собеседники «Ведомостей». Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.

с чего всё началось

«Совершенно секретно»: Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет встречу, на которой заинтересованные стороны обсудят так называемый арктический законопроект. Диалог инициировал глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщает газета «Ведомости».

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