Политика

Совершенно секретноСовершенно секретноПутин проведет посвященную арктическому законопроекту встречу

«Совершенно секретно»: Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет встречу, на которой заинтересованные стороны обсудят так называемый арктический законопроект. Диалог инициировал глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось

Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин

Встреча состоится у президента в ближайшие недели, говорят собеседники «Ведомостей». Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
Ведомостивчера в 17:17

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Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин

Ведомостивчера в 17:17

Путин согласился подумать над беспрецедентными льготами для нефтяников в Арктике

URA.Ruвчера в 19:08

«Ведомости» сообщили о подготовке встречи у Путина по арктическому законопроекту

Интерфаксвчера в 22:54

«Ведомости»: Путин обсудит с Трутневым и Сечиным налоговые льготы для нефтяников в Арктике

Коммерсантъ03:39

Сечин и Трутнев планируют «выбить» у Путина налоговые льготы на 2,6 триллиона рублей

Весьмавчера в 18:13

Путин обсудит с Трутневым и Сечиным вопрос о выдаче 2,6 трлн рублей льгот в Арктике

Znak.com04:26

СМИ: Путин проведет встречу с нефтяниками по арктическому законопроекту

Росбалт01:23
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Общество

Опрос по храму Святой Екатерины могут провести 12 октября

Вечерние Ведомости 04:13
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На Тверь священники вылили 70 литров святой воды

70 литров святой воды с самолета вылили на Тверь священнослужители. Таким образом, местных жителей хотят исцелить от блуда и пьянства.
Цензуры.Нет 03:45
Общество

В Петербурге представили первую онлайн-академию туризма

Первая в мире онлайн-академия туризма была представлена в рамках 23-ей сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO), сообщил генсекретарь организации Зураб Пололикашвили.
РИА Новости 04:40
Футбол

РФС отказал «Зениту» в переносе матча Кубка России с «Енисеем»

Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в переносе матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» на 24 сентября.
АБН вчера в 10:54
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Захватнические планы Нетаньяху подставили Израиль под удар

С резким осуждением выступили Лига Арабских государств и Саудовская Аравия. При этом Израиль и Палестина уже обменялись серией ударов.
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Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

Газета.Ru 04:27
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
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В России снизились цены на старые модели iPhone

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Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Культура

Петру Мамонову вновь проведут операцию на сердце

Музыканту и актеру Петру Мамонову, которого недавно выписали из больницы после инфаркта, врачи сделают новую операцию на сердце.
Газета.Ru вчера в 18:27
Армия и оружие

В Комсомольске спустили на воду третий корвет для ТОФ

Буддийский лама Баир Цымпилов из родных мест героя, прибывший в Комсомольск на церемонию, заявил, что душа Алдара уже живёт в новом корвете, получившем его имя.
Хабаровский край сегодня 03:15
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
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Общество

Избивший женщину священник стал фигурантом нового скандала

Телеканал 360° вчера в 13:36
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов в пределах 0,1%

Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным снижением индексов из-за упавшей накануне вечером нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана, в то время как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы.
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Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи

Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Экономика

Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок

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Происшествия

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

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Шоу-бизнес

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Оказалось короткое видео из аэропорта в Черногории, где хорошо видно, что Леонида Аркадьевича транспортируют в Москву в инвалидном кресле.
Paparazzi.ru 04:12
Авто

Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей

Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня вчера в 05:21
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Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

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Политика

Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года

Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз.
РИА Новости вчера в 09:22
Армия и оружие

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
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Политика

Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Космос

Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов

В NASA уточнили, что потенциально опасными признаются космические тела, которые приблизились к Земле на расстояние менее 0,05 астрономической единицы (приблизительно 7 млн км).
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Общество

Роструд проверит информацию о «нулевой зарплате» в МГУ

Роструд начнет предварительную проверку на истфаке МГУ из-за заявления о проблемах с зарплатой члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика.
Коммерсантъ 03:13
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Как стало известно РБК, «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
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Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
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Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
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Игорь Иванович Сечин
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Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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