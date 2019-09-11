Политика
ВедомостиРешение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин
Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Встреча состоится у президента в ближайшие недели, говорят собеседники «Ведомостей». Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.Ведомостивчера в 17:17
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ведомости» сообщили о подготовке встречи у Путина по арктическому законопроекту
Интерфаксвчера в 22:54
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
Политика
Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество
В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Экономика
Антипинский НПЗ и Сбербанк хотят засудить в Лондоне
Швейцарцы указывают на дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, а также на действия Сбербанка, являющегося основным кредитором НПЗ.
URA.Ru вчера в 20:29
Происшествия
В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города
Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.
Российская газета 04:38
Единоборства
Вдова боксёра Дадашева рассказала о последних минутах его жизни
Газета Кемерова 04:30
Политика
Суд ЕС отменил решение о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal
ИА «Ореанда-Новости» Минэнерго Польши сообщило, что Суд Европейского союза принял сторону Варшавы в разбирательстве о допуске российской компании «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутного отвода газопровода «Северный поток»).
Ореанда-Новости 10 сентября в 07:14
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Экономика
Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок
В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствует отчетность Nike.
Ведомости 03:47
Политика
Ушаков отказался отвечать на вопрос о Смоленкове
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался отвечать на вопрос о том, знал ли он «агента ЦРУ» Олега Смоленкова.
Rambler News Service 05:36
Шоу-бизнес
В сети появилась часть виш-листа Собчак на свадьбу с Богомоловым
В интернете появилась часть виш-листа телеведущей Ксении Собчак на свадьбу с художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
АБН 03:37
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Политика
Нового главу исполкома ОНФ представят в пятницу, сообщил источник
Новый глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместо ставшего врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева будет представлен на заседании центрального штаба движения 13 сентября, сообщил РИА Новости источник.
РИА Новости вчера в 05:58
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Космос
«Союз-6» станет прототипом второй ступени для сверхтяжелой ракеты
Ракета-носитель «Союз-6» станет второй ступенью перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Хакасия-Информ 04:42
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Энергетика
Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа
Столь стремительное падение может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана.
РБК вчера в 15:59
Происшествия
Крупный пожар тушат в пригороде Краснодара
Крупный пожар произошел в пригороде Краснодара — на территории посёлка Индустриальный утром 12 сентября.
REGNUM 04:51
Финансы
Промсвязьбанк до конца 2019 года получит еще 40 млрд рублей долга ОПК
Промсвязьбанк до конца текущего года получит еще 40 млрд рублей кредитного портфеля оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава правления банка Петр Фрадков журналистам в Кемерово в четверг.
Интерфакс 00:53
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Религия
Крестный ход в Петербурге заинтересовал туристов
Крестный ход проходит сегодня, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну России со Швецией.
REGNUM 04:21
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40