Экономика
ВедомостиРешение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин
Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
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с чего всё началось
Встреча состоится у президента в ближайшие недели, говорят собеседники «Ведомостей». Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.Ведомостивчера в 17:17
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«Ведомости» сообщили о подготовке встречи у Путина по арктическому законопроекту
Интерфаксвчера в 22:54
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:17, Вашингтон
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