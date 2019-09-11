Встреча состоится у президента в ближайшие недели, говорят собеседники «Ведомостей». Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.

с чего всё началось

Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.

Политика Путин встретится с Нетаньяху в Сочи Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Гринкомбанка Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка.

Шоу-бизнес Пугачева показала ночное селфи в кружевной сорочке Примадонна хорошеет с каждым днем. Звезда решила порадовать поклонников «ночным» селфи.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Происшествия Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина Российский Верховный суд постановил, что все решения о продлении ареста экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина более недействительны.

Космос Китай успешно запустил три спутника, в том числе аппарат для наблюдений за Арктикой Китай вывел в четверг на орбиту три космических аппарата, в том числе микроспутник под кодовым названием BNU-1 ("Цзинши-1") для наблюдений за Арктикой и Антарктикой.

Политика «Газпрому» снова запретили использовать газопровод OPAL на 100% Много лет Россия имела право на использование только 50% мощностей газопровода, а осенью 2016 года по решению Еврокомиссии российскому «Газпрому» было разрешено использовать еще 40% мощностей.

Происшествия Полиция проводит обыски в более чем 20 региональных штабах Навального В более чем 20 городах России проходят обыски у координаторов и сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.

Экономика Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.

Политика Медведев назвал наиболее бедные слои населения К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.

Футбол Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.

Политика Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Общество Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Авто Во Франкфурте дебютировал 887-сильный Brabus G V12 900 На Франкфуртском автосалоне представлен Brabus G V12 900 мощностью 887 л.с. Новинка простроена на базе Mercedes-AMG G63 Off-Road.

Происшествия Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП Актер Марк Горонок в интервью "Пятому каналу" рассказал о своем состоянии после серьезного ДТП, выразив надежду на скорое выздоровление.

Космос Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.

Кино Возможно, стала известна дата выхода сериала по «Ведьмаку» Кажется, Netflix непреднамеренно раскрыл дату выхода ТВ-сериала во вселенной цикла книг «Сага о ведьмаке» польского писателя Анджея Сапковского.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Милоша Земана с русинами МИД Украины попросило у посла Чехии разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" .

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.