Политика
Lenta.ruРешение перенести памятник советскому маршалу в Праге возмутило Россию
Посольство России в Чехии отреагировало на решение совета района Прага-6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов. Об этом сообщается на странице представительства в Facebook. Российская сторона посчитала подобное решение «возмутительным».
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Маршал Конев освободил не только Прагу, но и узников Освенцима. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищать себя сами.
— Милош Земан, чешский политикПервый канал вчера в 14:39
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Авто
В России вдвое снизили пошлины на легковые автомобили
Деловое.ТВ вчера в 08:05
Здоровье
Продажу вейпов и электронных сигарет запретят в ближайшие месяцы
Ожидалось, что запрет на продажу любых электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них в США введут с мая 2020 года, как обещало Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), но в итоге ограничение вступит в силу ещё раньше.
Популярная механика вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Вдова боксера Дадашева заявила о вымогательстве его родственниками
Вдова боксера Максима Дадашева заявила, что родственники ее погибшего после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом мужа требуют от нее денег.
Московский Комсомолец вчера в 10:55
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Спорт
Конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина в Челябинске
Ольга Фаткулина выставила объявление о продаже кроссовера BMW. Авто спортсменке подарил президент.
Первый областной вчера в 08:54
Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Общество
Пятница 13-е: стоит ли опасаться черного дня в календаре
В христианской культуре считается, что именно в пятницу 13-ого Адам и Ева отведали запретный плод, в тот же день Каин убил своего брата Авеля.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 22:50
Политика
Трамп почтил память жертв теракта 11 сентября
В день 18-й годовщины теракта 11 сентября президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп почтили жертв минутой молчания в Белом доме.
Росбалт 11 сентября в 11:34
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС вчера в 21:18
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Авто
Картер коробки передач доработал АвтоВАЗ
"В письме №99-19 «О дополнительной информации» от 05.19.19 говорится, что в конструкцию КПП вводятся дополнительные ребра жесткости в районе маслосливного отверстия, что исключит течь масла по привалочным плоскостям корпусов коробок передач" - сообщает портал avtonovostidnya.ru.
ГЛАС.RU вчера в 03:10
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Авто
Из-за санкций Volkswagen может прекратить сотрудничать с ГАЗ
Немецким автомобилестроительным концерном Volkswagen AG сделано предупреждение группе "ГАЗ" о возможности полного прекращения сотрудничества при вступлении в полную силу санкций.
В городе R вчера в 08:35
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия 11 сентября в 05:29
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении РФ
Европейский союз продлил индивидуальные санкции против Российской Федерации. Они будут действовать до 15 марта 2020 года.
News.ru вчера в 07:32
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru вчера в 01:17
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Футбол
Фанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара
Ультрас угрожают вывесить нелицеприятные баннеры, направленные против Неймара, уже на ближайшей игре чемпионата Франции со «Страсбургом» 14 сентября, где Неймар впервые в новом сезоне выйдет на поле после травмы.
Чемпионат вчера в 23:55
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Политика
Новые депутаты думы Читы получили временные удостоверения
Депутаты нового созыва думы Читы получили временные удостоверения на первом собрании 13 сентября. Об этом сообщил корреспондент ZAB.RU.
Заб.Ру вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
Путин выпил в Дагестане отставленную в сторону 20 лет назад рюмку
Президент России Владимир Путин во время посещения дагестанского села Ботлих в четверг, 12 сентября, выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года.
Известия вчера в 08:12
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском вчера в 20:37
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости вчера в 12:10