Гаджеты Пользователи по всему миру жалуются на быструю разрядку iPhone Пользователи iPhone начали массово жаловаться на слишком быструю разрядку аккумулятора - некоторые утверждают, что им приходиться подзаряжать устройство по три раза на дню. 1

Наука Система активного шумоподавления ослабила звуки из открытого окна По результатам измерений авторы установили, что исследуемая система плохо справляется с низкочастотными шумами (которые, в частности, характерны для звука самолетов), однако в частотном диапазоне 500–1000 Герц, что характерно для городского транспорта, позволяет в среднем заглушать до 10 децибел от уровня звукового давления при открытом окне. 8

Общество В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи. 39

Политика Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи. 478

Здоровье Татьяна Батышева рассказала, как правильно кормить детей в жару В жаркую погоду, чтобы избежать проблем со здоровьем, рекомендуется пересмотреть рацион и особенно это касается детей, считает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, депутат Московской городской думы Татьяна Батышева.

Здоровье Глава свердловского минздрава отреагировал на проверку Росздравнадзора Как отметил Цветков, проверка, инициированная Росздравнадзором связана не только с недоступностью аппаратов компьютерной томографии, а, скорее, по той причине, что Свердловская область – регион с высоким уровнем заболеваемости. 3

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,3K

Политика Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3. 29

Футбол «Брешиа» сообщила, что Балотелли набрал лишние 8 килограммов «Брешиа» на официальном сайте сообщил о том, что форвард Марио Балотелли набрал вес.

Политика Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.

Политика Песков заявил об отсутствии шпиономании в России Шпиономания в России, по сравнению с Европой и Америкой, отсутствует, а рост резонансных дел в этой области связан с увеличивающейся открытостью и развитием новых СМИ и информационных потоков, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.