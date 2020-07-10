Происшествия
РИА НовостиСледствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала
СК попросил арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
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Общество
В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году
С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 04:07
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Гаджеты
Пользователи по всему миру жалуются на быструю разрядку iPhone
Пользователи iPhone начали массово жаловаться на слишком быструю разрядку аккумулятора - некоторые утверждают, что им приходиться подзаряжать устройство по три раза на дню.
Газета.Ru 06:00
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей за поддержку ЛГБТ
ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Телеканал RTVI 05:31
Общество
Пользователи «Мегафона» и Yota пожаловались на сбои в работе сети
Пользователи пожаловались на сбои в сетях «Мегафона» и Yota в Twitter. Они не смогли совершить звонки и выйти в интернет.
Известия 04:21
Наука
Система активного шумоподавления ослабила звуки из открытого окна
По результатам измерений авторы установили, что исследуемая система плохо справляется с низкочастотными шумами (которые, в частности, характерны для звука самолетов), однако в частотном диапазоне 500–1000 Герц, что характерно для городского транспорта, позволяет в среднем заглушать до 10 децибел от уровня звукового давления при открытом окне.
N+1 вчера в 11:17
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Здоровье
275 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
За сутки зарегистрировано 10 смертей больных COVID-19. Всего в Свердловской области жертвами пандемии коронавируса стали 154 человека.
Kursk.com 04:21
Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
Здоровье
Татьяна Батышева рассказала, как правильно кормить детей в жару
В жаркую погоду, чтобы избежать проблем со здоровьем, рекомендуется пересмотреть рацион и особенно это касается детей, считает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, депутат Московской городской думы Татьяна Батышева.
Аргументы и Факты 06:08
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
В 6:30 по московскому времени спасатели получили сообщение о взрыве газа в жилом доме по улице Сергея Шарыгина в поселке Кикнур.
Городовой 04:37
Здоровье
Глава свердловского минздрава отреагировал на проверку Росздравнадзора
Как отметил Цветков, проверка, инициированная Росздравнадзором связана не только с недоступностью аппаратов компьютерной томографии, а, скорее, по той причине, что Свердловская область – регион с высоким уровнем заболеваемости.
УралПолит.Ru 04:49
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Авто
В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada
Внедорожник Niva является разработкой «АвтоВАЗа», и его производство начиналось в 2000 году под маркой Lada.
Известия 05:49
Политика
Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ
Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
Футбол
«Брешиа» сообщила, что Балотелли набрал лишние 8 килограммов
«Брешиа» на официальном сайте сообщил о том, что форвард Марио Балотелли набрал вес.
Спорт-Экспресс 03:53
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
Шоу-бизнес
Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами
Сегодня Анохина из первых уст подтвердила, что рассталась с Олегом Майами.
Bimru.ru 05:04
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Политика
Песков заявил об отсутствии шпиономании в России
Шпиономания в России, по сравнению с Европой и Америкой, отсутствует, а рост резонансных дел в этой области связан с увеличивающейся открытостью и развитием новых СМИ и информационных потоков, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Политика
Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику
Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02