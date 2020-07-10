Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСледствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

СК попросил арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
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Подробнее о событии

Адвокат Фургала ранее защищал экс-главу Росграницы Безделова

РИА Новости06:20

Депутат из Хабаровска Федчишин: никогда бы не подумал, что Фургал замешан в таких делах

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Губернатора Хабаровского края доставили в Басманный суд Москвы

Экономика сегодня02:55

СК ходатайствует об аресте Фургала

Аргументы и Факты03:07

Хабаровского губернатора доставили в наручниках в суд

ИА Красная Весна04:00

Фургала доставили в Басманный суд, где будет рассматриваться вопрос об аресте

ТАСС02:56

Источник заявил, что заседание по вопросу об аресте Фургала пройдет в пятницу

Интерфаксвчера в 12:17
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Происшествия

Суд закрыл процесс по вопросу об аресте губернатора Хабаровского края

BFM.ru 05:32
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Общество

В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году

С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 04:07
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Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
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Гаджеты

Наушники-бобы Samsung Galaxy Buds Live показали на рендерах

Anonsens 04:59
Футбол

«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором

Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Гаджеты

Пользователи по всему миру жалуются на быструю разрядку iPhone

Пользователи iPhone начали массово жаловаться на слишком быструю разрядку аккумулятора - некоторые утверждают, что им приходиться подзаряжать устройство по три раза на дню.
Газета.Ru 06:00
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Общество

Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей за поддержку ЛГБТ

ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Телеканал RTVI 05:31
1
Общество

Пользователи «Мегафона» и Yota пожаловались на сбои в работе сети

Пользователи пожаловались на сбои в сетях «Мегафона» и Yota в Twitter. Они не смогли совершить звонки и выйти в интернет.
Известия 04:21
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Наука

Система активного шумоподавления ослабила звуки из открытого окна

По результатам измерений авторы установили, что исследуемая система плохо справляется с низкочастотными шумами (которые, в частности, характерны для звука самолетов), однако в частотном диапазоне 500–1000 Герц, что характерно для городского транспорта, позволяет в среднем заглушать до 10 децибел от уровня звукового давления при открытом окне.
N+1 вчера в 11:17
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Общество

В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
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Здоровье

275 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

За сутки зарегистрировано 10 смертей больных COVID-19. Всего в Свердловской области жертвами пандемии коронавируса стали 154 человека.
Kursk.com 04:21
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Политика

Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
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Здоровье

Татьяна Батышева рассказала, как правильно кормить детей в жару

В жаркую погоду, чтобы избежать проблем со здоровьем, рекомендуется пересмотреть рацион и особенно это касается детей, считает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, депутат Московской городской думы Татьяна Батышева.
Аргументы и Факты 06:08
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

В 6:30 по московскому времени спасатели получили сообщение о взрыве газа в жилом доме по улице Сергея Шарыгина в поселке Кикнур.
Городовой 04:37
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Здоровье

Глава свердловского минздрава отреагировал на проверку Росздравнадзора

Как отметил Цветков, проверка, инициированная Росздравнадзором связана не только с недоступностью аппаратов компьютерной томографии, а, скорее, по той причине, что Свердловская область – регион с высоким уровнем заболеваемости.
УралПолит.Ru 04:49
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Кино

Съемки сериала по «Властелину колец» разморозят в Новой Зеландии

Газета.Ru 06:03
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Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

RT на русском 05:20
Авто

В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada

Внедорожник Niva является разработкой «АвтоВАЗа», и его производство начиналось в 2000 году под маркой Lada.
Известия 05:49
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Политика

Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ

Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
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Футбол

«Брешиа» сообщила, что Балотелли набрал лишние 8 килограммов

«Брешиа» на официальном сайте сообщил о том, что форвард Марио Балотелли набрал вес.
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
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Шоу-бизнес

Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами

Сегодня Анохина из первых уст подтвердила, что рассталась с Олегом Майами.
Bimru.ru 05:04
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Политика

Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Политика

Песков заявил об отсутствии шпиономании в России

Шпиономания в России, по сравнению с Европой и Америкой, отсутствует, а рост резонансных дел в этой области связан с увеличивающейся открытостью и развитием новых СМИ и информационных потоков, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:04
Происшествия

Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
2,4K
Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
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