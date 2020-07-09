Ходатайство Следственного комитета об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет направлено в Басманный суд Москвы в пятницу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Следователи ходатайствовали об аресте задержанного хабаровского губернатора Сергея Фургала в Басманный суд Москвы. Он примет решение в ближайшие дни, сегодня либо завтра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 7 июля.

Решение по ходатайству об аресте Фургала примет Басманный суд Москвы

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