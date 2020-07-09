Происшествия
iReactorРешение по ходатайству об аресте Фургала примет Басманный суд Москвы
Следователи ходатайствовали об аресте задержанного хабаровского губернатора Сергея Фургала в Басманный суд Москвы. Он примет решение в ближайшие дни, сегодня либо завтра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 7 июля.
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с чего всё началось
Ходатайство Следственного комитета об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет направлено в Басманный суд Москвы в пятницу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 11:28
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Басманный суд рассмотрит вопрос об аресте хабаровского губернатора Фургала
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В настоящее время певец отдыхает вместе с друзьями, а СМИ уже успели написать, будто бы Лазарев поселился в одном номере с Малиновским.
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Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США
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В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
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Пропавшего после обвинений в домогательствах мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Ренхап".
РЕН ТВ вчера в 11:49