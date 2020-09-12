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Коммерсантъ

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Ранее тесты на COVID-19 семи футболистов «Ротора» дали положительный результат.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
 клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.
RT на русскомвчера в 11:38
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Sport.ru

РПЛ: участие «Ротора» в матче с «Краснодаром» находится под вопросом

Sport.ruвчера в 13:12
Волгоградская правда

Роспотребнадзор решит судьбу матча «Ротора» и «Краснодара» в Волгограде

Волгоградская правдавчера в 14:24
Bobsoccer

Решение об участии «Ротора» в матче с «Краснодаром» будет принято после расследования

Bobsoccerвчера в 12:29
V1.ru

«Всех заболевших изолировали»: семь игроков волгоградского «Ротора» заразились коронавирусом

V1.ruвчера в 11:31
Чемпионат

Проведение матча 7-го тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар» под вопросом

Чемпионатвчера в 12:31
Sport24.ru

РПЛ: участие «Ротора» в матче с «Краснодаром» находится под вопросом из-за коронавируса

Sport24.ruвчера в 12:30
Sports.ru

Семь игроков «Ротора» больны коронавирусом. Матч с «Краснодаром» состоится

Sports.ruвчера в 12:13

В РПЦ посоветовали россиянам не медлить с прививкой от коронавируса

Митрополит отметил, что советует всем обратившимся к нему прихожанам привиться как можно раньше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный, а сама инфекция гораздо страшнее.
Lenta.ruвчера в 08:52
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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русскомвчера в 10:45
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Том Холланд назвал фильм «Дьявол навсегда» большим шагом для своей карьеры

Фанатам придется подождать, пока в свет выйдет очередной фильм о Человеке-пауке, но уже в этом месяце на Netflix станет доступна другая картина во главе с Томом Холландом — драма «Дьявол навсегда».
Popcornnews.ru11 сентября в 02:15

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Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм

В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Forbesвчера в 03:23
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Презентация PlayStation 5 состоится 16 сентября

Компания объявила о демонстрации игр для PlayStation 5, которая будет транслироваться в прямом эфире на Twitch и YouTube 16 сентября в 16:00 по восточному времени (полночь с 16 на 17 сентября).
Asteraвчера в 12:38
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