Общество
Национальная служба новостейОператор «Северного потока-2» обжаловал решение регулятора Германии
Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток-2», подало апелляцию в суд Дюссельдорфа в связи с отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNA) освободить вторую ветку газопровода от требований обновлённой газовой директивы Евросоюза.
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Политика
В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
Известия 07:13
Авто
Land Rover представит в России юбилейный Range Rover Fifty
Jaguar Land Rover осенью начнет продажи в России юбилейной спецверсии Range Rover Fifty, приуроченной к 50-летию с момента «рождения» модели.
Автоновости дня 07:02
Общество
C 1 июля некоторым пенсионерам повысят пенсии
C 1 июля некоторым пенсионерам повысят пенсии.
Первый Тульский 14 июня в 08:48
Авто
Hyundai может выпустить универсал Hyundai Solaris для России
Седан Hyundai Solaris, который уже много лет является одной из двух самых популярных моделей корейского бренда в России, может получить практичную версию в кузове универсал.
Автоновости дня 07:27
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Профиль вчера в 01:39
Фигурное катание
Юлия Липницкая впервые станет мамой
22-летняя Юлия Липницкая давно ушла из профессионального спорта. Сейчас она принимает участие в ледовых шоу и ведет тренерскую деятельность.
StarHit.ru вчера в 09:01
Политика
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Авто
BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition
Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
Экономика
X5 снова превысила максимальную долю на рынке Петербурга
За первые 4 месяца 2020 года доля компании X5 Retail Group, по приблизительным оценкам, достигла 31,75% на рынке ретейла в Петербурге, сообщается в отчёте Санкт-Петербургского УФАС России.
DP.RU 07:38
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, названа причина смерти
МонаВиста 15 июня в 09:23
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
Наука
Коронавирус научились диагностировать без тестов
Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
Lenta.ru 02:10
Общество
Выезд за рубеж россиянам не запрещён – глава Ростуризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что выезд за рубеж россиянам не запрещён.
Псковское агентство информации 07:21
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Общество
В Петербурге оштрафовали медсестру «Ленэкспо» за расстегнутый комбинезон
Как сообщали СМИ, медсестра Анастасия Муравьева расстегнула молнию на защитном комбинезоне в день приезда губернатора города Александра Беглова в «Ленэкспо» 15 мая.
REGNUM 08:02
Армия и оружие
В компании «Сухой» заявили об экспортной версии истребителя Су-57
Москва, 16 июня 2020, 16:34 — REGNUM В число перспектив развития авиастроительной компании «Сухой» входит серийное производство экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 и выход на мировой рынок боевых беспилотников, сообщается в годовом отчёте компании за 2019 год, опубликованном 16 июня.
REGNUM вчера в 09:34
Политика
Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
ТАСС 06:40
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Общество
В Свердловской области могут продлить время продажи алкоголя
Повестка дня 07:34
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Общество
Пассажирский МС-21 испытали с выключенным двигателем
Самолет российского производства МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем.
Народные новости 02:46
Политика
США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн
RT на русском 03:52
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС вчера в 12:50
Футбол
Кобелев ответил на критику экс-футболиста «Динамо» Дьякова
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на критику экс-защитника команды Виталия Дьякова.
RT на русском 06:51