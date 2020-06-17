15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало компании Nord Stream 2 в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года.

с чего всё началось

Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Как отмечается, апелляция подана в Верховный региональный суд Дюссельдорфа 15 июня.

Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

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