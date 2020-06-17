Общество

RT на русскомRT на русскомРешение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Как отмечается, апелляция подана в Верховный региональный суд Дюссельдорфа 15 июня.
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Nord Stream 2 обжаловала в суде решение регулятора ФРГ по «Северному потоку - 2»

15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало компании Nord Stream 2 в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года.
ТАСС06:31

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Nord Stream 2 обжаловала решение регулятора Германии по «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру06:49

Nord Stream 2 обжаловала в суде решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Компания Nord Stream 2 подала апелляцию на решение регулятора ФРГ по «СП-2»

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РЕН ТВ06:52

Оператор «Северного потока — 2» обжаловал решение немецкого регулятора

Rambler News Service07:32

Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

RT на русском06:42

Nord Stream 2 обжаловала отказ регулятора ФРГ в освобождении от норм 3-го энергопакета

Интерфакс06:34
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В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Microsoft пообещали, что осенью Windows 10 получит улучшение

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В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
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