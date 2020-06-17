Общество

RT на русскомRT на русскомРешение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Как отмечается, апелляция подана в Верховный региональный суд Дюссельдорфа 15 июня.
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В суде сообщили, когда могут определить сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2

ТАСС09:24

Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

RT на русском06:42

СМИ: Nord Stream 2 обжаловала решение регулятора ФРГ

Московский Комсомолец07:59

Названы сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2 по «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру08:57

Оператор «Северного потока — 2» обжаловал решение регулятора ФРГ

РЕН ТВ06:52

Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии

Lenta.ru08:19

Nord Stream 2 обжаловала отказ регулятора ФРГ в освобождении от норм 3-го энергопакета

Интерфакс06:34
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В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей

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РБК 12:16
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
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Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
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Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

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Разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.
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Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

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Незаметный спутник-инспектор запатентовал «Роскосмос»

Государственная корпорация «Роскосмос» запатентовала способ запуска спутника-инспектора, предназначенного для слежки за другими космическими аппаратами, который поможет ему остаться незамеченным.
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Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков

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