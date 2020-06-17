Общество
RT на русскомРешение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде
Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Как отмечается, апелляция подана в Верховный региональный суд Дюссельдорфа 15 июня.
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Авто
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Автоновости дня 09:10
Происшествия
Михаила Ефремова привезли на допрос
Актера Михаила Ефремова привезли в ГУ МВД Москвы на очередной допрос по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 08:20
Политика
В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей
Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru 11:15
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Происшествия
Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым
АБН 15 июня в 23:06
Футбол
Полузащитник «Спартака» Игнатов хочет перейти в «Локомотив»
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов планирует продолжить карьеру в «Локомотиве».
Metaratings 10:26
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
Экономика
Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых
В кабмине обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Известия 11:41
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым
Bimru.ru вчера в 02:54
Общество
Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома
За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
Армия и оружие
Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки
Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
Футбол
Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
Общество
Недельный прирост заражения коронавирусом в Петербурге упал на 27%
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 21 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 08:09
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Происшествия
Разведка Франции назвала опасной деятельность чеченской общины
Разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.
BFM.ru 00:45
Экономика
Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Ведомости вчера в 00:44
Происшествия
В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении
Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
Энергетика
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Космос
Незаметный спутник-инспектор запатентовал «Роскосмос»
Государственная корпорация «Роскосмос» запатентовала способ запуска спутника-инспектора, предназначенного для слежки за другими космическими аппаратами, который поможет ему остаться незамеченным.
Военное дело вчера в 02:42
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 15 июня в 13:33
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Кино
Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков
Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились.
Piter.tv 15 июня в 09:18