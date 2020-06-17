Общество

RT на русскомRT на русскомРешение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Как отмечается, апелляция подана в Верховный региональный суд Дюссельдорфа 15 июня.
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В суде сообщили, когда могут определить сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2

ТАСС09:24

Nord Stream 2 обжаловала отказ регулятора ФРГ в освобождении от норм 3-го энергопакета

Интерфакс06:34

СМИ: Nord Stream 2 обжаловала решение регулятора ФРГ

Московский Комсомолец07:59

Названы сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2 по «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру08:57

Оператор «Северного потока — 2» обжаловал решение регулятора ФРГ

РЕН ТВ06:52

Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

RT на русском06:42

Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии

Lenta.ru08:19
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Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
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Общество

ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления.
РБК 11:32
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая произошло боевое столкновение

На границе Индии и Китая в долине Галван произошло боевое столкновение между китайскими военными и индийскими солдатами.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:52
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
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Авто

Новая Hyundai Creta появится в России в 2021 году

Компания Hyundai планирует представить в России кроссовер Hyundai Creta второго поколения летом 2021 года.
Автоновости дня вчера в 09:37
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Политика

Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 06:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
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Происшествия

Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

РИА Новости 07:07
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Общество

Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней

Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
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Политика

Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО

Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:32
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Экономика

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

В кабмине обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Известия 11:41
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Общество

Мишустин аннулировал более 450 устаревших актов СССР и РСФСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 устаревших актов СССР и РСФСР, сообщили в пресс-службе правительства.
RT на русском 03:40
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Происшествия

Автобус врезался в опору моста в Туле

ТАСС 12:01
Единоборства

Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА

BetOn 09:43
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Транспорт

Москвичам предложили работать с 6 утра

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
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Путешествия

Для отдыха в санатории этим летом понадобятся всего три справки

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, санатории имеют право принимать постояльцев, только если у тех есть три справки, определенные Роспотребнадзором.
НТВ 09:44
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Происшествия

Ульяновские силовики задержали экстремистов из «Таблиги Джамаат»

В ходе оперативных мероприятий силовики обнаружили в квартирах злоумышленников запрещенную в нашей стране литературу, электронные носители информации с материалами экстремистского характера, банковские карты и средства связи.
Первый ульяновский портал 08:38
7
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Политика

США вводят новые санкции против Сирии

США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
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Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
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Кино

Кирилл Серебренников снимет мини-сериал о режиссере Андрее Тарковском

Собака.ru 10:21
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости вчера в 12:34
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Политика

В Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии

Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу.
REGNUM 08:02
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском вчера в 15:16
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Футбол

Уткин призвал отказаться от проведения матчей РПЛ со зрителями

28 мая РФС и Роспотребнадзор согласовали проведение матчей РПЛ со зрителями.
Metaratings 11:14
Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
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Происшествия

Момент массового ДТП с фурой в Челябинской области попал на видео

Видеоагентство RUPTLY опубликовало видео массового ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей в Челябинской области.
РИА Новости 02:22
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Футбол

Стали известны даты матчей сборной России на Евро-2020

Пресс-служба УЕФА опубликовала даты матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020.Бельгия — Россия -12 июня (Санкт-Петербург).Финляндия — Россия — 16 июня (Санкт-Петербург)Россия — Дания — 21 июня (Копенгаген).Сам турнир продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Soccer.ru 11:35
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