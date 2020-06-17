Общество
RT на русскомРешение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде
Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Как отмечается, апелляция подана в Верховный региональный суд Дюссельдорфа 15 июня.
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Космос
SpaceX планирует строить плавучий космодром
Вести.Ru 06:30
Общество
Сумма минимального пособия по безработице увеличилась в три раза
Минимальное пособие по безработице увеличивается с 1 500 рублей до 4 500 рублей на период с мая по июль 2020 года.
Нижегородская Правда вчера в 02:21
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Политика
Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на военный парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 06:20
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
МВД проверит информацию о ложных аккаунтах по электронному голосованию
Сегодня эксперты по кибербезопасности обнаружили в интернете ложные аккаунты, схожие с официальными ресурсами для голосования по Конституции.
Говорит Москва 12:51
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели
Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
Наука
Разработана технология 3D-печати внутри тела человека
Разработана уникальная технология 3D-печати внутри тела человека.
Evo-rus.com 11:59
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
Известия 13:20
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Городовой 12:27
Армия и оружие
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет
НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России.
Вести.Ru 14:02
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Политика
В МИД РФ оценили санкции США против Сирии
В Министерстве иностранных дел России оценили решение американских властей о введении санкций в отношении Сирии.
Газета.Ru 14:04
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Происшествия
Николая Чурикова проверяют на причастность к уголовному делу о мошенничестве
"По уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, в том числе проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а также его причастность к совершению преступления", - отмечается в сообщении.
Взгляд-инфо 12:46
Экономика
Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Ведомости вчера в 00:44
Экономика
В России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
Футбол
«Ювентус» и «Наполи» назвали стартовые составы на финал Кубка Италии
Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Маурицио Сарри назвал стартовый состав на финальный матч Кубка Италии против «Наполи».
Матч ТВ 14:06
Происшествия
В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении
Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
Гаджеты
Samsung предлагает в России смартфоны в аренду за полцены
В России заработала новая программа Samsung Upgrade.
Деловое.ТВ 11:22