Общество

RT на русскомRT на русскомРешение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Как отмечается, апелляция подана в Верховный региональный суд Дюссельдорфа 15 июня.
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В суде сообщили, когда могут определить сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2

ТАСС09:24

Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии

Lenta.ru08:19

Nord Stream 2 обжаловала отказ регулятора ФРГ в освобождении от норм 3-го энергопакета

Интерфакс06:34

Названы сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2 по «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру08:57

Оператор «Северного потока — 2» обжаловал решение регулятора ФРГ

РЕН ТВ06:52

Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

RT на русском06:42

СМИ: Nord Stream 2 обжаловала решение регулятора ФРГ

Московский Комсомолец07:59
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
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Космос

SpaceX планирует строить плавучий космодром

Вести.Ru 06:30
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Общество

Сумма минимального пособия по безработице увеличилась в три раза

Минимальное пособие по безработице увеличивается с 1 500 рублей до 4 500 рублей на период с мая по июль 2020 года.
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
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Политика

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на военный парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru 05:59
Общество

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Общество

МВД проверит информацию о ложных аккаунтах по электронному голосованию

Сегодня эксперты по кибербезопасности обнаружили в интернете ложные аккаунты, схожие с официальными ресурсами для голосования по Конституции.
Говорит Москва 12:51
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Общество

Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели

Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
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Наука

Разработана технология 3D-печати внутри тела человека

Разработана уникальная технология 3D-печати внутри тела человека.
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Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
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Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Городовой 12:27
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Армия и оружие

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России.
Вести.Ru 14:02
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Политика

В МИД РФ оценили санкции США против Сирии

В Министерстве иностранных дел России оценили решение американских властей о введении санкций в отношении Сирии.
Газета.Ru 14:04
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Здоровье

О пользе воды при отказе от курения заявил врач

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Происшествия

Николая Чурикова проверяют на причастность к уголовному делу о мошенничестве

"По уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, в том числе проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а также его причастность к совершению преступления", - отмечается в сообщении.
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ФСБ задержала членов банды Басаева за нападение на Дагестан

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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости вчера в 00:44
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Экономика

В России захотели ввести налог на богатых

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
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Происшествия

Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП

РБК 13:46
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Футбол

«Ювентус» и «Наполи» назвали стартовые составы на финал Кубка Италии

Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Маурицио Сарри назвал стартовый состав на финальный матч Кубка Италии против «Наполи».
Матч ТВ 14:06
Происшествия

В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении

Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой

В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
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Samsung предлагает в России смартфоны в аренду за полцены

В России заработала новая программа Samsung Upgrade.
Деловое.ТВ 11:22
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