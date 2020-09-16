Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков
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Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, Минфин ищет источники доходов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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