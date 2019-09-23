Космос
Взгляд.руРешено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную
Вместо создания двух версий космического корабля «Орел» (околоземной и для полета к Луне) создадут одну универсальную, сообщил Роскосмос.
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Космический «Орел»: в России построят универсальный корабль для полетов на Луну
ТК Звездавчера в 21:40
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал»
Аргументы и Факты вчера в 07:00
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Москва 24 вчера в 13:36
Армия и оружие
Китайские СМИ обнаружили у С-500 способность сбивать метеориты
Автор публикации отмечает, что созданные на базе С-400 «Прометеи» смогут эффективно противостоит не только любым типам современных летательных аппаратов, включая крылатые ракеты, беспилотники, сверхбыстрые баллистические орудия и заатмосферные гиперзвуковые самолеты, но даже перехватывать метеориты.
REGNUM 01:41
Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.
Lenta.ru вчера в 23:31
Экономика
За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%
С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета 20 сентября в 07:38
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Стал известен размер пенсии Аллы Пугачевой
Как выяснилось, размер пособия 70-летней певицы составляет 47 000 рублей. Также известен размер пенсии Лолиты Милявской.
Вести Подмосковья 02:16
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости вчера в 21:11
Кино
Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика
Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.
Газета.Ru 20 сентября в 04:17
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Наступил День осеннего равноденствия
День и ночь длятся по 12 часов. В следующие сутки Солнце займет южное полушарие, а ночь начнет наступать на день.
Телепорт 21 сентября в 19:35
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
В России идет работа над шестым поколением истребителей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.
РИА Новости 01:36
Происшествия
В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В МЧС сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.
RT на русском 02:07
Здоровье
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.
РИА Новости 01:50
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место
ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.
Вести.Ru вчера в 14:07
Культура
Похудевшего актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки
Популярного российского актера Александра Семчева, который резко похудел, перестали приглашать на съемки.
Актуальные Новости 21 сентября в 03:36
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках обнаженной в «Тексте»
Кристина Асмус рассказала о проблемах, связанных со съемками в кино обнаженной.
Культуромания 01:36
Армия и оружие
Военные провели пуски ракет комплексов С-400 в Бурятии
Зенитный ракетный полк на полигоне «Телемба» в Бурятии провел боевые пуски ракет С-400.
Политика Сегодня вчера в 21:05
Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
В июле около двух миллионов человек записались в фейсбуке на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Энергетика
Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 00:46
Шоу-бизнес
Волочкова назвала возможную причину болезни Заворотнюк
Российская балерина Анастасия Волочкова считает, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО, сообщает телеканал НТВ.
ФАН 00:40
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor вчера в 19:46
Футбол
Экс-наставник «Динамо» выразил недовольство растратой огромных денег
Бывший главный тренер и московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о немецком новичке Максимилиане Филиппе.
Газета.Ru 01:08
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия России в Черном море
Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Армия и оружие
Зариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.
RT на русском вчера в 19:55