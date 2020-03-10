Экономика

РБКРБКРешетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями

На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, чьи слова передала РБК пресс-служба министерства.
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МЭР: макроэкономическая политика способна противостоять внешним шокам

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Макроэкономическая политика России способна противостоять внешним шокам, в условиях текущей волатильности ключевое значение приобретают меры, направленные на поддержку спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
РИА Новости02:30

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В Минэкономразвития заявили о способности России противостоять внешним шокам

Известия03:36

МЭР готовит изменения в систему управления государственными капитальными вложениями

ТАСС02:17

В Минэкономразвития уверены, что Россия способна противостоять внешним шокам

Эхо Москвы03:01

В Минэке перечислили меры, которые будут приниматься в условиях текущей волатильности

Интерфакс02:24

Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями

РБК02:21

Минэкономразвития: необходимо повысить эффективность госинвестиций

Финмаркет02:20

Глава Минэкономики заявил о готовности России противостоять внешним шокам

Коммерсантъ03:28
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Общественное телевидение России вчера в 18:34
Общество

В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата

Российская газета 02:55
Финансы

Курс рубля к доллару и евро резко упал

По состоянию на начало одиннадцатого часа утра доллар стоит 72,77 рубля, что больше на 4,2 рубля чем в пятницу, а евро — 82,6 рубля (+5,1 рубля к пятнице).
Пенза-взгляд 03:14
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent дорожает на 6%

Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

Путин назвал чушью заявления о роли Сталина в развязывании войны

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 марта, назвал «чушью собачьей» заявления об ответственности советского лидера Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны.
Известия 02:36
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Авто

ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

Как сообщает ToDay News Ufa, тестовая партия автомобилей Lada была выпущена ранее крупнейшим автопроизводителем Украины Запорожским автозаводом (ЗАЗ).
ToDay News Ufa 08 марта в 02:38
Экономика

Биржи США открылись падением на 7%

Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Армия и оружие

Турция анонсировала новые переговоры с Россией по Сирии

Военнослужащие России и Турции встретятся в Анкаре, 10 марта, чтобы обсудить дальнейшие действия сторон в рамках новых договоренностей по сирийской провинции Идлиб.
Известия вчера в 03:40
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Футбол

«Ливерпуль» еще приблизился к чемпионству в АПЛ

Сегодня «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» со счетом 2:1 в 2-м туре АПЛ.
Все про Спорт ру 07 марта в 14:27
Экономика

ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Известия 03:58
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Происшествия

В Таджикистане осудили на 25 лет колонии двух участников «банды GTA»

РИА Новости 03:23
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
РБК 00:56
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
РИА Новости вчера в 19:47
Политика

Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»

ТАСС 02:30
Политика

В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера

Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
РИА Новости 03:26
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17

В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины пассажирского Boeing Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 05:25
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

6 марта министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти.
РБК 08 марта в 04:05
Политика

«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию во втором чтении

Фракция "Единая Россия", имеющая большинство в Государственной думе, поддержит законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении.
ИА Крыминформ 02:19
Авто

В Сеть выложили фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сеть до премьеры выложены фотографии прототипа возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport, на которых он смахивает на Land Rover Defender актуального поколения.
Picsnews.net 04:03
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о «катастрофе» в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реплику экс-главы МИД Украины Павла Климкина о «катастрофе» для Киева из-за приезда мировых лидеров в Москву в День Победы.
Рифей-Пермь вчера в 01:17
Общество

Умер актер Владимир Михайловский

ТАСС вчера в 14:57
Общество

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Газета.Ru 08 марта в 07:55
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
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