Экономика

РБКРБКРешетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями

На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, чьи слова передала РБК пресс-служба министерства.
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МЭР: макроэкономическая политика способна противостоять внешним шокам

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Макроэкономическая политика России способна противостоять внешним шокам, в условиях текущей волатильности ключевое значение приобретают меры, направленные на поддержку спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
РИА Новости02:30

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В Минэкономразвития заявили о способности России противостоять внешним шокам

Известия03:36

Минэкономразвития: необходимо повысить эффективность госинвестиций

Финмаркет02:20

В Минэкономразвития уверены, что Россия способна противостоять внешним шокам

Эхо Москвы03:01

В Минэке перечислили меры, которые будут приниматься в условиях текущей волатильности

Интерфакс02:24

Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями

РБК02:21

Глава Минэкономики заявил о готовности России противостоять внешним шокам

Коммерсантъ03:28

МЭР готовит изменения в систему управления государственными капитальными вложениями

ТАСС02:17
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Экономика

Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов

Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
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Orenonline.ru вчера в 08:34
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В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
РБК 05:21
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В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

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Курс доллара вырос до ₽72,99 на открытии торгов

Максимальное значение с открытия торгов составило ₽72,99. Курс евро растет на 6,41%, до ₽82,48.
РБК 03:02
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

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ЦБ заявил об отсутствии в России слабых банков

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Российская газета 04:39
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Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм одним кадром

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Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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Энергетика

Аналитики ожидают вторую волну падения цен на нефть

После роста цен на нефть 10 марта на 7% вслед за рекордным падением можно ожидать вторую волну изменения стоимости на сырье к 1 апреля в условиях отсутствия договоренности ОПЕК, считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Expert.ru 05:25
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Lenta.ru 05:35
Музыка

Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»

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Экономика

ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
РИА Новости 04:41
Происшествия

В московской школе женщина убила охранника 8 Марта

В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
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Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru вчера в 02:53
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях полюбившегося многим сериала «Сваты-7», сообщила ее коллега по кинопроекту Татьяна Кравченко.
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Суд в США заявил об ответственности Ирана за похищение экс-агента ФБР

Суд в США постановил, что Иран отвечает за «удержание в заложниках и пытки» экс-агента ФБР и предполагаемого информатора ЦРУ Роберта Левинсона.
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П«Яндекс.Дзен» заключил соглашение с сервисом Viber о встраивании своей рекомендательной ленты в мессенджер.
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Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
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Авто

Обновлённый минивэн Honda Odyssey предупредит о забытых пассажирах

В Штатах однообъемник Odyssey актуального поколения дебютировал в 2017-м (с азиатским минивэном предназначенную для США модель, по сути, роднит лишь имя, их пути давно разошлись), а в прошлом году его слегка модернизировали.
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Экономика

Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
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Самый переоценённый смартфон Xiaomi оказался самым прочным

Смартфон Mi Note 10, вероятно, можно называть самым переоценённым аппаратом Xiaomi.
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Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями

Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
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Ослабление валюты изменит в большую сторону стоимость одежды, обуви, мебели и гаджетов.
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Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
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Энергетика

Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США

Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
News.ru вчера в 15:40
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