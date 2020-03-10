Экономика
РБКРешетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями
На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, чьи слова передала РБК пресс-служба министерства.
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Макроэкономическая политика России способна противостоять внешним шокам, в условиях текущей волатильности ключевое значение приобретают меры, направленные на поддержку спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.РИА Новости02:30
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Экономика
Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов
Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Общество
Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году
Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Финансы
Курс доллара вырос до ₽72,99 на открытии торгов
Максимальное значение с открытия торгов составило ₽72,99. Курс евро растет на 6,41%, до ₽82,48.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Финансы
ЦБ заявил об отсутствии в России слабых банков
Юдаева подчеркнула, что ЦБ не видит проблем с ликвидностью на рынке, но регулятору важно дать дополнительный комфорт рынку и банкам на фоне серьезных колебания на нефтяном и финансовом рынках.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Энергетика
Аналитики ожидают вторую волну падения цен на нефть
После роста цен на нефть 10 марта на 7% вслед за рекордным падением можно ожидать вторую волну изменения стоимости на сырье к 1 апреля в условиях отсутствия договоренности ОПЕК, считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Экономика
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Происшествия
В московской школе женщина убила охранника 8 Марта
В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично
Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях полюбившегося многим сериала «Сваты-7», сообщила ее коллега по кинопроекту Татьяна Кравченко.
Общество
Суд в США заявил об ответственности Ирана за похищение экс-агента ФБР
Суд в США постановил, что Иран отвечает за «удержание в заложниках и пытки» экс-агента ФБР и предполагаемого информатора ЦРУ Роберта Левинсона.
Интернет
«Яндекс.Дзен» встроил рекомендательную ленту в Viber
П«Яндекс.Дзен» заключил соглашение с сервисом Viber о встраивании своей рекомендательной ленты в мессенджер.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Авто
Обновлённый минивэн Honda Odyssey предупредит о забытых пассажирах
В Штатах однообъемник Odyssey актуального поколения дебютировал в 2017-м (с азиатским минивэном предназначенную для США модель, по сути, роднит лишь имя, их пути давно разошлись), а в прошлом году его слегка модернизировали.
Экономика
Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
Гаджеты
Самый переоценённый смартфон Xiaomi оказался самым прочным
Смартфон Mi Note 10, вероятно, можно называть самым переоценённым аппаратом Xiaomi.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Экономика
Одежда, обувь и мебель из Китая в России подорожают
Ослабление валюты изменит в большую сторону стоимость одежды, обуви, мебели и гаджетов.
Футбол
«Ливерпуль» еще приблизился к чемпионству в АПЛ
Сегодня «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» со счетом 2:1 в 2-м туре АПЛ.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Энергетика
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.