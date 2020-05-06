Экономика
78.ruРоссийскому бизнесу предоставили налоговые отсрочки на 217 млрд рублей
Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников во время совещания, посвящённого ситуации с коронавирусом и перспективах отмены ограничений с Владимиром Путиным, рассказал о предпринятых мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.
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Более 1,5 млн предприятий и ИП воспользовались отсрочкой по налогам
Общественное телевидение России10:11
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Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Политика
Разведки Австралии и Британии отказались от обвинений в адрес Китая
Раньше сообщалось, что спецслужбы КНР предупредили о возможных силовых столкновениях с США.
ToDay News Ufa вчера в 06:54
Культура
Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая
Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
Происшествия
СК подтвердил смерть миллиардера Дмитрия Босова
Эхо Москвы 12:30
Шоу-бизнес
Оксана Федорова удивила подписчиков снимком без макияжа и ретуши
Суть событий 05:02
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 13:56
Общество
Создана убивающая коронавирус первая в мире вакцина
Итальянские ученые смогли создать первую в мире вакцину, способную поразить коронавирус, пишет Daily Mail.
Live24 14:44
Экономика
ЦБ РФ ожидает начала смягчения ограничительных мер в июне
Центробанк ожидает начала смягчения ограничительных мер в России в июне.
Газета.Ru 16:17
Общество
Глава Дагестана принял участие в совещании с участием Владимира Путина
Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в совещании в режиме ВКС под руководством Президента России Владимира Путина, где главным обсуждаемым вопросом была реализация ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Нур 12:28
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Здоровье
Мэр Нью-Йорка предупредил об опасном воздействии коронавируса на детей
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что коронавирус опасно воздействует на детей.
OAnews 00:44
Общество
Самые большие губы в мире стали еще больше
Жительница Болгарии Андреа Иванова, которую СМИ считают обладательницей самых больших губ в мире, собирается еще сильнее их увеличить.
Инфо24 04:51
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости 16:09
Игры
Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр
Редвуд-Сити, США, 6 мая 2020, 09:34 — REGNUM В течение следующего года компания Electronic Arts выпустит 14 новых игр.
REGNUM 02:34
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Самарой
В результате столкновения двух легковушек на трассе в Самарской области погибли пять человек, в том числе ребенок.
Газета.Ru 16:09
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Хоккей
«Спартак» поздравил Вячеслава Старшинова с 80-летием
«Спартак» поздравил с 80-летним юбилеем двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона СССР Вячеслава Старшинова.
Sports.ru 02:46
Авто
Интерьер нового Haval H5 рассекречен
Шпионские снимки экстерьера модели просочились в Сеть ещё в апреле, а накануне появились первые живые фотографии интерьера новинки, которые были опубликованы в Instagram канале cnauto99.
Новые автомобили 00:44
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Происшествия
Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве
Напомним, 30 апреля московские полицейские во время патрулирования с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции остановили Махмуджана Матмусаева для проверки документов.
Коммерсантъ 11:09