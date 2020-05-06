Экономика

78.ru78.ruРоссийскому бизнесу предоставили налоговые отсрочки на 217 млрд рублей

Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников во время совещания, посвящённого ситуации с коронавирусом и перспективах отмены ограничений с Владимиром Путиным, рассказал о предпринятых мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.
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Российский бизнес получил отсрочку по налогам объёмом 217 млрд рублей

RT на русском15:04

Более 1,5 млн предприятий и ИП воспользовались отсрочкой по налогам

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Комсомольская правда08:54

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Российская газета09:50

Решетников: бизнес получил налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей

Вести.Ru09:13

Решетников: объем предоставленных бизнесу налоговых отсрочек составил 217 млрд рублей

Коммерсантъ10:07

Решетников доложил о мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии COVID-19

Известия09:45
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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