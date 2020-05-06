Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников во время совещания, посвящённого ситуации с коронавирусом и перспективах отмены ограничений с Владимиром Путиным, рассказал о предпринятых мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.

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