Поручение президента РФ о переносе уплаты налогов для организаций в пострадавших отраслях реализовано, заявил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников 6 мая в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Решетников: реализовано поручение о переносе налогов для бизнеса

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