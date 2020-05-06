Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаРешетников: реализовано поручение о переносе налогов для бизнеса

Поручение президента РФ о переносе уплаты налогов для организаций в пострадавших отраслях реализовано, заявил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников 6 мая в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Глава Минэкономразвития рассказал об отсрочках по уплате налогов бизнесом

Российская газета09:50

Решетников доложил о мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии COVID-19

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Банки одобрили предпринимателям 60 процентов заявок на кредитные отсрочки

Комсомольская правда08:54

Решетников: в наиболее пострадавших отраслях работает 6 млн человек

REGNUM09:10

Решетников назвал объём перенесённых налогов в рамках помощи бизнесу

RT на русском09:09

Решетников: бизнес получил налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей

Вести.Ru09:13

Как бизнесу получить банковскую поддержку

Lenta.ru07:03
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78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области

На 5 мая общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области возросло до 737 человек, из них 133 человека выздоровели, в том числе 27 за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 03:27
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Общество

Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия 09:29
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Общество

Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета

Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск 06:14
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Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Экономика

В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории

Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Здоровье

Минздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

Мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 08:48
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Общество

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
Ведомости 07:36
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Энергетика

В Техасе отказались сокращать добычу нефти

Против искусственного снижения объемов добычи нефти в Техасе выступили члены Техасской железнодорожной комиссии 5 мая, трансляция велась на сайте регулятора.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Гаджеты

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3DNews 09:29
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
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Экономика

Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%

Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
ТАСС 09:30
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Происшествия

В столице ДНР взорвался автомобиль — соцсети

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Здоровье

Геннадий Онищенко выступил с критикой «фетиша из самоизоляции»

Как сообщил экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко представителям СМИ, воспринимать режим самоизоляцию в качестве единственного способа борьбы с коронавирусом – в корне неверно.
Live24 09:52
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Происшествия

В Мордовии умер шестой пациент с коронавирусом

Шестой пациент с коронавирусом умер в Мордовии, его состояние осложнялось тромбоэмболией (закупоркой кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом), сообщает оперштаб региона.
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Общество

В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 09:28
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Авто

Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander

Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили вчера в 00:44
Экономика

Застройщики смогут получить кредиты по субсидированной ставке 5,5%

Российские застройщики смогут получить проектное финансирование на строительство жилья по субсидированной ставке в 5,5%. Об этом заявил и. о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом.
ТАСС 09:24
Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 08:06
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Фигурное катание

Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
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В России появилась базовая версия Geely Coolray

Новый кроссовер Geely Coolray, вышедший на российский рынок в трех комплектациях (Luxury, Flagship и Flagship Sport), теперь доступен и в базовой версии Comfort.
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Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата после 15 мая

Фальке в твиттере сообщил, что правительство Германии одобрило проведение матчей во второй половине мая, а точную дату возобновления сезона позволят выбрать руководству Бундеслиги самостоятельно.
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Ученые предсказали наступление катастрофической жары

В ближайшие десятилетия температура воздуха во многих странах может увеличиться больше, чем за предыдущие шесть тысяч лет, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
РИА Новости 07:53
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Армия и оружие

Шойгу анонсировал вывод российских специалистов из Италии

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Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

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Экономика

Регионы РФ получат 2 млрд рублей от правительства на поддержку бизнеса

Малый и средний бизнес в российских регионах получит правительственную поддержку в размере двух миллиардов рублей.
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Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье

Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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