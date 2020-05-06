Экономика
Вести.RuРешетников: бизнес получил налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей
В свою очередь российские банки получили 35 тысяч обращений от МСП на реструктуризацию кредитов, почти 50% обращений одобрены. Объем предоставленных компаниям и МСП кредитных каникул составил 68 миллиардов руб.
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Более 1,5 млн предприятий и ИП воспользовались отсрочкой по налогам
Общественное телевидение Россиивчера в 10:11
Глава Минэкономразвития рассказал об отсрочках по уплате налогов бизнесом
Российская газетавчера в 09:50
Максим Решетников: Более 1,5 млрд руб. отсрочек представлено подавшим декларацию в апреле юрлицам
Агентство Москвавчера в 09:31
Решетников: объем предоставленных бизнесу налоговых отсрочек составил 217 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 10:07
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Политика
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru вчера в 18:51
Политика
Путин изучит советы по отмене ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации решений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ознакомится с рекомендациями по постепенной отмене введенных в связи с этим ограничений. об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Труд вчера в 03:54
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Общество
Как лето повлияет на эпидемию коронавируса, рассказал вирусолог
К наступлению летнего периода количество зараженных коронавирусом снизится, заявил в интервью Пятому каналу вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Live24 вчера в 14:33
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Здоровье
В Боткинскую больницу попали 190 медработников с коронавирусом
Стало известно число заболевших врачей в Петербурге. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Neva.Today вчера в 14:16
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт вчера в 09:32
Общество
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
Хоккей
Вячеслав Старшинов
6 мая 1940 года родился Вячеслав Старшинов, легендарный хоккеист «Спартака» Личное дело Вячеслав Иванович Старшинов (80 лет) родился в Москве.
Полит.ру 05 мая в 17:01
Энергетика
Минфин России прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30
Министерство финансов РФ прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
ПРАЙМ 05 мая в 19:49
Общество
ЕГЭ вписывается в летнее расписание
ЕГЭ должен был начаться 25 мая, но его перенесли на 8 июня.
Коммерсантъ FM вчера в 04:16
Здоровье
Врач рассказала о работе COVID-госпиталя
Уже на второй неделе стабилизировалось психологическое состояние и сотрудников, и врачей.
RT на русском вчера в 07:22
Общество
Где в Кузбассе выявили заболевших с коронавирусом за сутки
ВашГород.ру рассказывал, что в Кемеровской области за всё время выявили 204 человека с подтверждённым коронавирусом.
ВашГород.ру 00:15
Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Инсайдеры: королева запретила Кейт Миддлтон иметь еще детей, чтобы без перерывов работать за двоих в отсутствие Сассексов
Инсайдер пообщался с изданием National Enquirer и рассказал о том, что Кейт больше не сможет иметь детей.
Woman.ru вчера в 20:04
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой
Известный тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход из своей группы бронзовой призёрки чемпионата Европы Александры Трусовой.
RT на русском вчера в 11:46
Общество
По всему Китаю снижен уровень эпидугрозы до минимального
Во всех регионах Китая накануне был снижен уровень эпидемиологической опасности до минимального, сообщает Центральное телевидение Китая.
Хакасия-Информ вчера в 23:11
Общество
Политологи оценили противовирусные усилия российских регионов
Фонд «Петербургская политика» опубликовал российских очередной рейтинг социально-политической устойчивости регионов за апрель.
Коммерсантъ вчера в 17:21
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме «крышевания» банка экс-полковником ФСБ
Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб. По данным "Коммерсанта", показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин.
РБК вчера в 23:02
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
Шоу-бизнес
Бурак Озчивит из «Великолепного века» снимется в рекламе одежды
Фанаты пытаются угадать сумму контракта. Популярный турецкий актер Бурак Озчивит снова заставил говорить о себе общественность.
Городовой 05 мая в 06:33
Общество
Определена категория россиян, которая меньше всех боится коронавируса
«Россияне старшего поколения составляют наибольшую долю респондентов, которые не боятся ни вируса, ни обвала рубля и ухудшения экономики (26% опрошенных 50-59 лет и 23,3% в возрасте 60 лет и старше)», — отмечается в исследовании.
ФАН вчера в 22:56
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru вчера в 13:54
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 05 мая в 04:32
Кино
Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
iReactor вчера в 11:20