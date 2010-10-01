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Долг.рфДолг.рфРешетников: бизнес сохранил 650 млрд рублей

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российский бизнес сохранил 650 млрд рублей благодаря снижению налогов и отсрочкам по ним. Данное утверждение он высказал в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Снижение налогов и отсрочки сэкономили российскому бизнесу 650 млрд рублей

Взгляд.ру11:40

Решетников: экономика России постепенно открывается после ограничений

REGNUM09:54

Бизнес сохранил 650 миллиардов рублей благодаря господдержке

Вести.Ru10:21

Решетников: бизнес сохранил 650 млрд рублей благодаря снижению налогов и отсрочкам

ТАСС09:45

Решетников: к концу недели под ограничениями останется 2,5 млн рабочих мест

ФедералПресс09:03

Решетников: правительство помогло бизнесу сохранить 650 млрд руб. в кризис

News.ru10:36

Решетников: Экономика России постепенно открывается

РЕН ТВ08:49
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве

Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:14
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Политика

Грызлов: Украина трактует Минские соглашения как рекомендацию

Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников.
REGNUM 11:30
Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
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Общество

Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски

Metaratings 12:30
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
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Футбол

Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол

Екатерина Смольникова, супруга правого защитника «Зенита», призналась в своем отношении к футболу.
Нева Спорт 13 июня в 13:25
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Политика

Путин впервые прокомментировал события в США

Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости вчера в 05:17
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Футбол

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год

Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Общество

Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса

Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
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Фигурное катание

Опубликовано видео последнего звонка Загитовой в школе «Самбо-70»

Metaratings 10:57
Происшествия

В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины

В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
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Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
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Политика

В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
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Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
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Политика

Посол США в Москве возмущён приговором Уилану

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv 06:07
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
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Общество

В Италии зафиксировали самый низкий прирост жертв коронавируса с марта

Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 26 и достигло 34 371 человек, следует из сводки службы гражданской обороны.
РИА Новости 12:18
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
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Шоу-бизнес

Супруга Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

RuNews24.ru 01:37
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском 10:41
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Единоборства

Фергюсон вызвал на бой Макгрегора

RT на русском 12:47
Авто

Макс Ферстаппен купил роскошный спорткар Ferrari

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, 22-летний голландский гонщик заказал в Маранелло спорткар Ferrari Monza SP2.
Autosport.com.ru 04:59
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
3K
Политика

Вучич подтвердил Путину свое участие в параде Победы в Москве

Вучич подтвердил Путину свое участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 12:46
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
2,5K
Происшествия

В петербургской больнице родственники умерших передрались с охраной

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», около полудня на проходной в канцелярию произошел конфликт между родственниками умерших пациентов и охраной.
Московский Комсомолец 08:59
27
Общество

Режим повышенной готовности в Смоленской области продлили на неделю

Режим повышенной готовности в регионе затянется до 22 июня в связи с рекомендациями главного санитарного врача.
КП - Смоленск 12:15
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

REGNUM 11:06
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Энергетика

Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
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Здоровье

Росстат раскрыл смертность среди пациентов с COVID-19 в Башкирии

Минздрав Башкирии с мая не предоставлял данных о смертности среди пациентов с COVID-19, равно как и данных о летальности среди пациентов с пневмониями.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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