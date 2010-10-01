Коронавирус
Долг.рфРешетников: бизнес сохранил 650 млрд рублей
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российский бизнес сохранил 650 млрд рублей благодаря снижению налогов и отсрочкам по ним. Данное утверждение он высказал в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Происшествия
Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве
Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:14
Политика
Грызлов: Украина трактует Минские соглашения как рекомендацию
Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников.
REGNUM 11:30
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
Общество
Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски
Metaratings 12:30
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
Футбол
Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол
Екатерина Смольникова, супруга правого защитника «Зенита», призналась в своем отношении к футболу.
Нева Спорт 13 июня в 13:25
Политика
Путин впервые прокомментировал события в США
Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости вчера в 05:17
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Общество
Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса
Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Политика
Посол США в Москве возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv 06:07
Общество
В Италии зафиксировали самый низкий прирост жертв коронавируса с марта
Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 26 и достигло 34 371 человек, следует из сводки службы гражданской обороны.
РИА Новости 12:18
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Макгрегора
RT на русском 12:47
Авто
Макс Ферстаппен купил роскошный спорткар Ferrari
По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, 22-летний голландский гонщик заказал в Маранелло спорткар Ferrari Monza SP2.
Autosport.com.ru 04:59
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
Политика
Вучич подтвердил Путину свое участие в параде Победы в Москве
Вучич подтвердил Путину свое участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 12:46
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
В петербургской больнице родственники умерших передрались с охраной
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», около полудня на проходной в канцелярию произошел конфликт между родственниками умерших пациентов и охраной.
Московский Комсомолец 08:59
Общество
Режим повышенной готовности в Смоленской области продлили на неделю
Режим повышенной готовности в регионе затянется до 22 июня в связи с рекомендациями главного санитарного врача.
КП - Смоленск 12:15
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Здоровье
Росстат раскрыл смертность среди пациентов с COVID-19 в Башкирии
Минздрав Башкирии с мая не предоставлял данных о смертности среди пациентов с COVID-19, равно как и данных о летальности среди пациентов с пневмониями.
ToDay News Ufa 10:55