Экономика
RT на русскомРешетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета России в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
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Авто
Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР
Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
Происшествия
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Таксист, избивший москвичку за нечитаемый QR-код, объяснил свои действия в беседе с РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 20:20
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 во всём мире превысило 200 тыс. Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 14:11
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru 14:10
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Космос
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Стартовавший на "Ракете Победы" с космодрома Байконур грузовой корабль "Прогресс МС-14" вышел на орбиту Земли и успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Life.ru 02:08
Общество
Мишустин поручил подготовить рекомендации о мерах на майские праздники
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники из-за коронавируса, следует из поручений, размещённых на сайте кабмина.
РИА Новости 13:00
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим изоляции на 14 дней
Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что россияне должны провести дома как минимум ещё 14 дней — один инкубационный период развития коронавируса.
News.ru вчера в 14:49
Общество
Музыкант Максим Леонидов оказался в полиции после прогулки в парке
По данным агентства, Леонидов вышел на прогулку с собакой в Шуваловский парк и в числе других нарушителей режима самоизоляции его задержали стражи порядка, доставившие музыканта в отдел полиции.
Вести.Ru 07:57
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15
Происшествия
Главврач красноярского госпиталя выпала из окна своего кабинета
ВРИО главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5 этаже.
ТВК 12:21
Космос
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 05:45
Общество
Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
Известия 11:41
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу
В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
Kursk.com 08:05
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 08:59
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Здоровье
Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса
25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля.
Агентство Телеграф 04:57
Единоборства
Боец ММА записал оскорбительную песню про Хабиба
Кузнецов провел 17 боев: 11 побед и 6 поражений. Он выступал в Fight Nights Global.
Спорт-Экспресс 23 апреля в 21:31
Здоровье
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Интерфакс 12:47
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform вчера в 23:15
Технологии
NVIDIA проведёт мероприятие Get Amped 14 мая
NVIDIA готовится 14 мая провести мероприятие Get Amped.
Игромания.ру 13:12
Транспорт
Вестибюли еще 13 станций метро Москвы закроют из-за низкой загрузки
Некоторые вестибюли еще 13 станций Московского метрополитена временно закроют из-за низкой загрузки в период пандемии коронавируса.
Известия 08:54
Экономика
Мосгорстат сообщил о росте средней зарплаты в начале года
Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области в субботу сообщило о росте средней зарплаты в столице в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Вести.Ru 08:24
Наука
Сахару назвали «самым опасным местом в истории планеты Земля»
Палеонтологи заявили, что Сахара может считаться "самым опасным местом в истории планеты Земля".
Российская газета 05:01
Происшествия
Красноярский подросток убил брата из-за поражения в компьютерной игре
По версии следователей, старший брат убитого ребёнка потерпел поражение в компьютерной игре и из-за этого начал громить весь дом.
REGNUM 14:40