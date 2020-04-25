Экономика

Газета.RuГазета.RuРешетников: дефицит бюджета может достичь 6% ВВП в 2020 году

Дефицит бюджета России в 2020 году предположительно оценивается в 5-6% ВВП, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 24". Решетников отметил, что такой уровень достигается из-за увеличения в последние годы дефицита бюджета.
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Решетников: дефицит бюджета может достичь 6% ВВП в 2020 году

Газета.Ru11:13

Новые ниши, нефть и дефицит бюджета: комментарии Максима Решетникова

Вести.Ru10:25

Минэкономразвития представит обновленный макропрогноз к концу мая

ТАСС09:25

В Минэкономразвития предупредили о возможном дефиците бюджета в 6% ВВП

Говорит Москва10:01

Новый прогноз Минэкономразвития появится в конце мая

News.ru09:48

Решетников не исключил, что дефицит бюджета РФ в 2020 году может достичь 6% ВВП

Интерфакс09:26

Решетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году

RT на русском10:12
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Авто

Новый кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA

В Китае состоялся дебют нового кроссовера концерна BAIC, который создан на модельной платформе, разработанной при сотрудничестве с Daimler.
SpeedMe вчера в 06:13
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Общество

Глава ростовского Минздрава попала в реанимацию

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская попала в больницу с сердечным приступом, сообщил РИА Новости представитель медучреждения, в которое она госпитализирована.
РИА Новости 13:47
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Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

RT на русском 11:09
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Здоровье

Дивеевский монастырь закрылся на карантин

Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала

РИА Новости 10:50
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Хоккей

Мартемьянов заранее знал о своем увольнении из «Автомобилиста»

Бывший наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отреагировал на свое увольнение из клуба, говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
ProstoProSport вчера в 08:24
Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
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Общество

Верховный суд подтвердил необходимость платить по кредитам в апреле

Разные нерабочие дни Режим нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля не является основанием для переноса срока исполнения обязательства исходя из ст. 193 Гражданского кодекса, пришел к выводу Верховный суд.
Ведомости 02:54
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Игры

Релизнулся ассиметричный многопользовательский экшен Predator: Hunting Grounds

В Epic Games Store и PS Store стартовал многопользовательский экшен Predator: Hunting Grounds, основанный на классическом боевике 1987 года «Хищник».
ЭндлессГеймОвер вчера в 03:13
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15
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Единоборства

У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония

RT на русском 13:07
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Здоровье

Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин

Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru 23 апреля в 23:19
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Общество

Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
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Политика

Американские СМИ назвали Северную Македонию самым слабым членом НАТО

Как сообщает издание, Северная Македония является самым молодым и самым слабым членом Североатлантического альянса, что может помешать НАТО.
Народные новости 13:51
Общество

Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер

Говорит Москва 11:53
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Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Таксист, избивший москвичку за нечитаемый QR-код, объяснил свои действия в беседе с РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 20:20
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Общество

В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
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Здоровье

Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области

С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com 07:35
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Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
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Футбол

Депутат Госдумы не исключил сокращение числа клубов в РПЛ

Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев полагает, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон в РПЛ нужно доиграть.
ProstoProSport 12:44
Футбол

Капелло призвал футболистов активнее помогать в борьбе с коронавирусом

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что ведущие игроки должны активнее оказывать помощь людям, проживающим рядом с ними, в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 13:30
Общество

Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
2,2K
Политика

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
1,9K
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,9K
Транспорт

В Москве 8% автомобилистов продолжили ездить без пропусков

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе, 1,9 млн автомобилей накануне передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков.
Интерфакс 10:22
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Авто

Для нового Mercedes-Benz G 500 создали абсолютно гладкие диски

Абсолютно гладкие автомобильные диски решили презентовать на новой версии G 500 от автобренда Mercedes-Benz.
Car.ru 12:45
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Политика

Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России

Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ.
Известия 12:09
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Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50
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