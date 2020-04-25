Экономика
Газета.RuРешетников: дефицит бюджета может достичь 6% ВВП в 2020 году
Дефицит бюджета России в 2020 году предположительно оценивается в 5-6% ВВП, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 24". Решетников отметил, что такой уровень достигается из-за увеличения в последние годы дефицита бюджета.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 08:59
Общество
Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform вчера в 23:15
Культура
Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру
Республика Татарстан 13:09
Общество
Роспотребнадзор определит субъекты в зоне риска коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить субъекты, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса, следует из информации на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:25
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Происшествия
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе
В городе Новотроицке трое рабочих предприятия "Уральская сталь" погибли в результате утечки газа в доменном цехе.
Российская газета 14:07
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим изоляции на 14 дней
Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что россияне должны провести дома как минимум ещё 14 дней — один инкубационный период развития коронавируса.
News.ru вчера в 14:49
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
Общество
Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер
Говорит Москва 11:53
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч: всего умерли 190 549 человек.
Lenta.ru 23 апреля в 21:11
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Музыка
The Rolling Stones выпустили сингл об изоляции
РБК 23 апреля в 20:07
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония
RT на русском 13:07
Здоровье
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Здоровье
Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин
Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru 23 апреля в 23:19
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Общество
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с инфарктом.
Известия 14:05
Общество
В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
RT на русском 11:31
Общество
Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Помощник главы государства Максим Орешкин выделил три особенности мирового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:31
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Спорт
Губерниев: не считаю президентство Драчева провальным
Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку работе главы СБР Владимира Драчева.
Metaratings 12:54
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета вчера в 06:46
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК 23 апреля в 08:43
Кино
Paramount снимет продолжение «Страшных историй для рассказа в темноте»
Американская компания Paramount начала работу над сиквелом фильма ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте" 2019 года.
Народные новости вчера в 13:25