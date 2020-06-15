Москва, 15 июня 2020, 16:54 — REGNUM Экономика Российской Федерации постепенно открывается и к концу текущей недели (21 июня) под ограничением останется 2,5 млн рабочих мест.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель. 72

Политика США снимают запрет на сотрудничество американских компаний с Huawei Министерство торговли Соединенных Штатов подтвердило, что отменит ранее наложенные ограничения на работу американских компаний с китайской Huawei в области создания системы связи формата 5G. 3

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 1,9K

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 7

Здоровье Липчан перестанут обслуживать в магазинах без масок На оперштабе уточнили, что рекомендации Минпромторга позволяют магазинам не обслуживать покупателей без индивидуальных средств защиты. 35

Общество Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины. 11

Политика В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили. 276

Политика Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО Токио, 15 июня 2020, 15:29 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore, передает 15 июня Kyodo. 59

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. 1,2K

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 5

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 908

Здоровье Уральские учёные создают программу защиты от будущих пандемий Программа «Общественное здоровье уральцев» предусматривает чёткий план, который поможет защитить свердловчан от будущих угроз и болезней, а также снизить влияние серьёзных эпидемий на экономику региона.

Общество В Госдуму внесли проект об удаленной работе Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы". 74