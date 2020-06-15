Коронавирус
REGNUMРешетников: экономика России постепенно открывается после ограничений
Москва, 15 июня 2020, 16:54 — REGNUM Экономика Российской Федерации постепенно открывается и к концу текущей недели (21 июня) под ограничением останется 2,5 млн рабочих мест.
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Число рабочих мест под ограничениями из-за COVID-19 с апреля сократилось втрое
Интерфаксвчера в 09:03
Решетников: к концу недели под ограничениями останется 2,5 млн рабочих мест
ФедералПрессвчера в 09:03
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:51, Ашберн
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
В России вводится новое денежное пособие.
ФедералПресс 04:14
Общество
На петербургский рынок выйдет торговая сеть Green
Форпост Северо-Запад 05:14
Игры
Мобильная игра выйдет по «Властелину колец»
В настоящее время не сообщается, на каких платформах будет доступна новая игра.
Evo-rus.com 05:10
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Энергетика
«Газпром» ведет переговоры об увеличении цены на газ для Польши
«Газпром экспорт» (дочерняя компания «Газпрома») ведет переговоры об увеличении цены на газ для польской нефтегазовой компании PGNiG на период с 2017 года.
Rambler News Service 03:01
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
Происшествия
В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере
В результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана.
RT на русском 03:37
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
В мае Индия и Китай перебросили в Ладакх подразделения после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5—6 мая.
RT на русском 04:56
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
Политика
США снимают запрет на сотрудничество американских компаний с Huawei
Министерство торговли Соединенных Штатов подтвердило, что отменит ранее наложенные ограничения на работу американских компаний с китайской Huawei в области создания системы связи формата 5G.
Газета.Ru 00:29
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Здоровье
Липчан перестанут обслуживать в магазинах без масок
На оперштабе уточнили, что рекомендации Минпромторга позволяют магазинам не обслуживать покупателей без индивидуальных средств защиты.
Most.tv 03:03
Общество
Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией
Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины.
REGNUM 03:16
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
Кино
Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»
Стриминговый сервис Netflix выпустил новый фильм под названием "Пятеро одной крови".
Piter.tv 04:32
Космос
36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике
Evo-rus.com вчера в 22:23
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
Токио, 15 июня 2020, 15:29 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore, передает 15 июня Kyodo.
REGNUM вчера в 08:29
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Космос
Ракету «Протон» для запуска «Экспрессов» доставили на Байконур
РИА Новости вчера в 07:48
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Здоровье
Уральские учёные создают программу защиты от будущих пандемий
Программа «Общественное здоровье уральцев» предусматривает чёткий план, который поможет защитить свердловчан от будущих угроз и болезней, а также снизить влияние серьёзных эпидемий на экономику региона.
Уральский меридиан 04:18
Общество
В Госдуму внесли проект об удаленной работе
Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 05:02
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18