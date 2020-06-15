Коронавирус
REGNUMРешетников: экономика России постепенно открывается после ограничений
Москва, 15 июня 2020, 16:54 — REGNUM Экономика Российской Федерации постепенно открывается и к концу текущей недели (21 июня) под ограничением останется 2,5 млн рабочих мест.
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Происшествия
В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, пострадали два сотрудника полиции, сообщил РБК источник в столичном ГУ МВД.
РБК 09:45
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 13 июня в 07:15
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
В Сети продают данные вернувшихся в РФ россиян
В интернете неизвестные выставили на продажу базу с данными россиян, возвращавшихся на родину в период пандемии COVID-19.
BFM.ru 08:33
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 23 июня
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня, сообщила в понедельник, 15 июня, пресс-служба администрации региона.
Известия 09:53
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
Футбол
Квоту для зрителей на матчах РПЛ могут расширить с 10 до 30 процентов
В российской Премьер-лиге могут расширить квоту для болельщиков на стадионах.
Vprognoze.ru 09:26
Космос
Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике
Согласно исследованиям, более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике на среднем расстоянии 17 000 световых лет.
Рязань Вести 08:55
Политика
В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram
Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram.
BFM.ru 07:46
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 16 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 16 июня 2020 года.
9111.ru 08:02
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43
Политика
В МИД оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко заявил, что предоставление украинской стороне статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями – это политический сигнал «партии войны» в Киеве, который, помимо прочего, свидетельствует о незаинтересованности НАТО в разрешении вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, в Донбассе.
Журналистская правда 06:04
Политика
Путин: в России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса
В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии коронавируса для экономики, а также социальной сферы.
Комсомольская правда 08:50
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
Энергетика
Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд
Польская PGNIG подписала дополнительное соглашение по транзиту газа по газопроводу Ямал—Европа с «Газпромом», сообщила компания.
Коммерсантъ 08:33
Происшествия
Хулиганы повредили одного из коней Клодта на Аничковом мосту
Один из коней Клодта на Аничковом мосту в Центральном районе Петербурга оказался повреждён.
78.ru 08:38
Финансы
Российский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%
Торги на российском рынке акций в понедельник открылись снижением цен большинства blue chips вслед за мировыми площадками, которые упали на опасениях о второй волне коронавируса и ее негативного влияния на начавшееся восстановление экономики.
Интерфакс 03:32
Футбол
Медведев прокомментировал слухи о новой должности Аршавина в «Зените»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном назначении Андрея Аршавина заместителем спортивного директора клуба.
RT на русском 07:59
Политика
На Украине опубликовали список стран из «красной зоны» по коронавирусу
Министерство здравоохранения Украины обнародовало список из 50 стран из «красной зоны», после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию, сообщает Интерфакс.
RT на русском 09:56
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
Культура
Ростов-на-Дону поддержал онлайн-проект «Смотри песни»
В День России, 12 июня, Ростов-на-Дону поддержал онлайн-проект «Смотри песни», участники которого на языке жестов исполнили гимн России вместе с заслуженным артистом России Олегом Газмановым.
Взгляд.ру 12 июня в 09:40
Здоровье
В Саратове 4-й роддом закрыли на карантин из-за коронавируса
Родильный дом N4 в Саратове закрыли на карантин. Об этом сегодня объявлено в аккаунте учреждения здравоохранения в "Инстаграме".
СаратовБизнесКонсалтинг 05:13
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50