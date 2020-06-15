Коронавирус
REGNUMРешетников: экономика России постепенно открывается после ограничений
Москва, 15 июня 2020, 16:54 — REGNUM Экономика Российской Федерации постепенно открывается и к концу текущей недели (21 июня) под ограничением останется 2,5 млн рабочих мест.
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Происшествия
Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта
Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
Интерфакс 11:12
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
Армия и оружие
Аргентина приобрела у Франции непригодные к полетам истребители
Актуальные Новости 00:00
Происшествия
В центре Волгограда убили студента-медика
По данным следствия, студент первого курса медицинского университета 12 июня находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе, откуда поздно ночью пешком отправился в свое общежитие.
Российская газета 02:32
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля.
Российская газета 10:18
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Энергетика
«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni
«10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа». – отмечается в материалах "Газпрома".
Долг.рф 09:56
Происшествия
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
РИА Новости 09:19
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
Авто
Kia Seltos стал популярнее удешевленного Kia Sportage
Автоновости дня вчера в 07:05
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Футбол
Новый сезон Серии А может стартовать в середине сентября
Организаторы могут начать новый сезон в чемпионате Италии 12 сентября. Об этом сообщает Football Italia.
Bookmaker-ratings.ru 09:46
Баскетбол
Баскетбольный ЦСКА подписал форварда сборной Грузии Шенгелию
Столичный ЦСКА договорился 3-летнем контракте с форвардом баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелией, который в минувшем сезоне выступал за испанскую "Басконию".
Вести.Ru 07:25
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском вчера в 06:26
Общество
Скуратов признал увольнения из «Уральских авиалиний»
В авиакомпании «Уральские авиалинии» с начала 2020 года уволено около 100 сотрудников.
Правда УрФО 10:17
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев
Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек.
РБК 11:05
Политика
Премьер-министр Киргизии подал в отставку
Глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в понедельник в отставку.
ТАСС 11:02
Общество
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди.
Lenta.ru вчера в 22:08
Общество
На 400 млн рублей оштрафовали россиян за нарушение самоизоляции
По данным журналистов всего россиян оштрафовали на 407 000 000 рублей.
Live24 07:45