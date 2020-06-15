Коронавирус

REGNUMREGNUMРешетников: экономика России постепенно открывается после ограничений

Москва, 15 июня 2020, 16:54 — REGNUM Экономика Российской Федерации постепенно открывается и к концу текущей недели (21 июня) под ограничением останется 2,5 млн рабочих мест.
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Решетников: Экономика России постепенно открывается

РЕН ТВ08:49

Решетников: к концу недели под ограничениями останется 2,5 млн рабочих мест

ФедералПресс09:03

Решетников: экономика России постепенно открывается после ограничений

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Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
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СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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В центре Волгограда убили студента-медика

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Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

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Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
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Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики

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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

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Общество

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Энергетика

«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni

«10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа». – отмечается в материалах "Газпрома".
Долг.рф 09:56
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В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

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Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса

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Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
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Новый сезон Серии А может стартовать в середине сентября

Организаторы могут начать новый сезон в чемпионате Италии 12 сентября. Об этом сообщает Football Italia.
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Столичный ЦСКА договорился 3-летнем контракте с форвардом баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелией, который в минувшем сезоне выступал за испанскую "Басконию".
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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
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Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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