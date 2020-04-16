Экономика

RT на русскомRT на русскомРешетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос.
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В России дефолтом и не пахнет: не путать с девальвацией

REGNUM03:47

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

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Глава Минэкономразвития заявил, что власти опасаются роста безработицы

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Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

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Lenta.ruвчера в 13:39

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

РИА Новостивчера в 15:19
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
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Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
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Общество

«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

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Руководство миланцев видит в данном игроке идеальную замену для нападающего Лаутаро Мартинеса в связи с тем, что последний, вероятно, перейдет в «Барселону» по завершении сезона, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.По слухам, на Вернера также претендует «Челси».
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Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
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Общество

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По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
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Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
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Общество

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК вчера в 17:00
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Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru вчера в 11:55
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Общество

Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая

Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
РИА Новости 04:49
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Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
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Лукашенко увидел «лучик надежды» в ситуации с коронавирусом

Lenta.ru 04:13
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В Кузбассе зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Кемеровской области, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
Аргументы и Факты 02:50
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Общество

За сутки число больных коронавирусом в РО выросло на 23 человека

По данным на 17 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 23 новых больных коронавирусной инфекцией.
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
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Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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РИА Новости 04:19
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В Крыму за сутки более 200 граждан получили штрафы за прогулки

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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

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Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
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Сервис от NASA покажет, что видел телескоп «Хаббл» в ваш день рождения

В ответ сервис выдаст снимок космоса, который был сделан телескопом «Хаббл» в один из ваших дней рождения.
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ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
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Экономика

ЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса

Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля.
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В Ершове введут карантин из-за взрывного распространения коронавируса

Сегодня, 17 апреля, в Ершове Саратовской области будет введен карантин.
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Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
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В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за незаконное ношение форменной одежды МВД и нарушение режима самоизоляции.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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