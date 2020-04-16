Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос.

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

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