Экономика
RT на русскомРешетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос.
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Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Футбол
«Интер» может подписать Вернера в качестве замены для Мартинеса
Руководство миланцев видит в данном игроке идеальную замену для нападающего Лаутаро Мартинеса в связи с тем, что последний, вероятно, перейдет в «Барселону» по завершении сезона, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.По слухам, на Вернера также претендует «Челси».
Soccer.ru 03:49
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
Общество
Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей
По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Общество
Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru вчера в 11:55
Общество
Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая
Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
РИА Новости 04:49
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Здоровье
В Кузбассе зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Кемеровской области, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
Аргументы и Факты 02:50
Общество
За сутки число больных коронавирусом в РО выросло на 23 человека
По данным на 17 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 23 новых больных коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:42
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
РИА Новости 04:19
Происшествия
В Крыму за сутки более 200 граждан получили штрафы за прогулки
Симферополь, 16 апреля 2020, 16:04 — REGNUM За сутки полицейские оштрафовали более 200 крымчан, которые беспричинно находились на улице.
REGNUM вчера в 09:04
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Космос
Сервис от NASA покажет, что видел телескоп «Хаббл» в ваш день рождения
В ответ сервис выдаст снимок космоса, который был сделан телескопом «Хаббл» в один из ваших дней рождения.
Слово и Дело вчера в 04:46
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Экономика
ЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса
Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля.
РБК 04:38
Общество
В Ершове введут карантин из-за взрывного распространения коронавируса
Сегодня, 17 апреля, в Ершове Саратовской области будет введен карантин.
FreeNews-Volga 04:09
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Здоровье
На Кубани выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом
Что касается отдельных муниципалитетов, то больше всего новых пациентов с COVID-19 зафиксировано в Краснодаре (19), по два случая - в Кореновске, Ейске, Белореченском и Калининском районах, в Приморско-Ахтарском, Динском и Староминском районах выявлено по одному случаю заражения новой инфекцией.
Российская газета 04:59
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Бузову в ванне с лапшой
Не удивительно, что звезда решила над ней подшутить. В Instagram Настя Ивлеева выложила пародию на фото Ольги Бузовой.
Lisa.ru вчера в 11:30
Происшествия
В Москве мужчина переоделся полицейским, чтобы гулять по городу
В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за незаконное ношение форменной одежды МВД и нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 04:08