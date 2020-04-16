Экономика
RT на русскомРешетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос.
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Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия вчера в 20:27
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
Вирусолог обучил россиян правильно вести себя на улице и дома
Владимир Макаров, вирусолог из РУДН, рассказал россиянам, как нужно вести себя на улице и дома.
ToDay News Ufa 11:29
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Футбол
Массимо Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поздравил столичный клуб с дней рождения.
РБК 13:16
Общество
ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр
Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян.
Известия вчера в 01:32
Здоровье
В Ростовской области выявили недостаток инфекционных коек
Специалисты группы в ходе проверки выявили, что в больницах не хватает инфекционных коек, отсутствует необходимое оборудование.
Эксперт ЮГ вчера в 02:25
Футбол
«Атлетико» поборется с «Наполи» за Азмуна
«Атлетико» поборется за форварда с «Наполи», который также хочет приобрести иранца. Сумма трансфера может составить около € 25 млн.
Чемпионат 12:42
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 12:50
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия 12:09
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 16 апреля в 04:45
Здоровье
В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия 08:44
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10
Общество
Доктор Мясников раскрыл будущее коронавируса
Российский доктор Александр Мясников раскрыл будущее китайского коронавируса.
Evo-rus.com 12:36
Кино
Названы лучшие приключенческие фильмы для просмотра на самоизоляции
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM 12:42
Наука
Что будет, если разогнанный в коллайдере протон попадет в человека
В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.
Популярная механика 12:17
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
Общество
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском вчера в 07:24
Происшествия
Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Газета.Ru вчера в 12:49
Армия и оружие
МИД назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию
Piter.tv вчера в 03:09
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Футбол
Marca: «Реал» планирует оставить Лунина в команде на следующий сезон
Руководство «Реала» следит за прогрессом вратаря Андрея Лунина, который проводит сезон на правах аренды в клубе Сегунды «Овьедо».
Бомбардир.ру 10:16
Общество
Выявлен новый редкий симптом коронавируса
Врач обратил внимание на то, что коронавирус может быть подтвержден только в том случае, если помимо покраснения глаз присутствуют другие симптомы или лихорадка.
Lenta.ru 08:58