Экономика

RT на русскомRT на русскомРешетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос.
Читать в источнике
Комментировать690

Подробнее о событии

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

РБКвчера в 14:32

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

RT на русскомвчера в 15:43

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

РИА Новостивчера в 15:19

В России дефолтом и не пахнет: не путать с девальвацией

REGNUM03:47

Глава Минэкономики исключил повторение дефолта 1998 года

Коммерсантъвчера в 14:16

Оценена вероятность дефолта в России

Lenta.ruвчера в 13:39

Глава Минэкономразвития исключил вероятность дефолта в России по аналогии с 1998 годом

ТАССвчера в 13:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотеку

Во время совещания по поддержке строительной отрасли в России президент РФ Владимир Путин выступил с предложением запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5 процента на покупку жилья комфорт-класса.
Хакасия-Информ вчера в 23:20
3K
Происшествия

Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

РИА Новости 03:24
105
Общество

В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля

Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
310
Общество

Власти Болгарии закрыли Софию для въезда и выезда автотранспорта

Болгарские власти в качестве мер по нераспространению коронавируса приняли решение закрыть столицу страны Софию для въезда и выезда автомобильного транспорта.
РБК вчера в 19:59
Общество

Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку.
Мой Брянск 00:11
242
Общество

На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов

Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ вчера в 08:42
2
Общество

Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги полутора месяцев работы

Главврач больницы Денис Проценко рассказал, чего удалось добиться его коллегам за 45 дней работы.
NewInform вчера в 01:41
140
Общество

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Республике Алтай

В Республике Алтай выявили первый случай заболевания коронавирусом, сообщили в региональном штабе региона.
Readovka.ru вчера в 11:12
563
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
18
Культура

Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам роль в фильме у Скорсезе

REGNUM вчера в 05:09
6
Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
1,8K
Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года

Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
93
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
877
Общество

«Союз МС-15» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу.
Известия 01:29
156
Игры

Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA

Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru вчера в 06:11
17
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости вчера в 11:36
2,6K
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,1K
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,8K
Политика

Власти США мобилизовали спецотряд для эвакуации Белого дома

Власти США в связи с пандемией коронавируса мобилизовали спецподразделение, в задачу которого входит возможная эвакуация правительства из Вашингтона.
РЕН ТВ вчера в 23:09
10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
3
Армия и оружие

Факти (Болгария): польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского СУ-27 (Факти.бг)

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского Су-27.
ИноСМИ вчера в 22:24
7
Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
313
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
1,8K
Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
102
Авто

Власти Китая раздают деньги на покупку автомобилей

В целях поддержки отрасли власти КНР предоставят гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку машин.
Тарантас Ньюс 15 апреля в 03:43
190
Происшествия

В Новосибирске зарегистрированы 12 новых пациентов с коронавирусом

Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами, ещё семь человек за пределы области не выезжали, с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM 02:46
15
Авто

У Lexus появился новый флагманский кроссовер

"Lexus LQ будет конкурировать с премиальными представителями немецкого автопрома - вседорожниками Mercedes-AMG GLS 63 и Audi RS Q8", - сообщает издание "Новые автомобили".
Новые автомобили вчера в 10:26
3
Энергетика

Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
696
Технологии

Обновления Windows 10 станут модульными

Microsoft намерена изменить технологию добавления в Windows 10 новых функций.
Вести.Ru 03:19
2
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню

На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное