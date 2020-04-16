Экономика
RT на русскомРешетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос.
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Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотеку
Во время совещания по поддержке строительной отрасли в России президент РФ Владимир Путин выступил с предложением запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5 процента на покупку жилья комфорт-класса.
Хакасия-Информ вчера в 23:20
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
РИА Новости 03:24
Общество
В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля
Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
Общество
Власти Болгарии закрыли Софию для въезда и выезда автотранспорта
Болгарские власти в качестве мер по нераспространению коронавируса приняли решение закрыть столицу страны Софию для въезда и выезда автомобильного транспорта.
РБК вчера в 19:59
Общество
Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку.
Мой Брянск 00:11
Общество
На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов
Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ вчера в 08:42
Общество
Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги полутора месяцев работы
Главврач больницы Денис Проценко рассказал, чего удалось добиться его коллегам за 45 дней работы.
NewInform вчера в 01:41
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Республике Алтай
В Республике Алтай выявили первый случай заболевания коронавирусом, сообщили в региональном штабе региона.
Readovka.ru вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Культура
Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам роль в фильме у Скорсезе
REGNUM вчера в 05:09
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
«Союз МС-15» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу.
Известия 01:29
Игры
Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA
Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru вчера в 06:11
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости вчера в 11:36
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Политика
Власти США мобилизовали спецотряд для эвакуации Белого дома
Власти США в связи с пандемией коронавируса мобилизовали спецподразделение, в задачу которого входит возможная эвакуация правительства из Вашингтона.
РЕН ТВ вчера в 23:09
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе
Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
Армия и оружие
Факти (Болгария): польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского СУ-27 (Факти.бг)
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского Су-27.
ИноСМИ вчера в 22:24
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Авто
Власти Китая раздают деньги на покупку автомобилей
В целях поддержки отрасли власти КНР предоставят гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку машин.
Тарантас Ньюс 15 апреля в 03:43
Происшествия
В Новосибирске зарегистрированы 12 новых пациентов с коронавирусом
Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами, ещё семь человек за пределы области не выезжали, с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM 02:46
Авто
У Lexus появился новый флагманский кроссовер
"Lexus LQ будет конкурировать с премиальными представителями немецкого автопрома - вседорожниками Mercedes-AMG GLS 63 и Audi RS Q8", - сообщает издание "Новые автомобили".
Новые автомобили вчера в 10:26
Энергетика
Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
Технологии
Обновления Windows 10 станут модульными
Microsoft намерена изменить технологию добавления в Windows 10 новых функций.
Вести.Ru 03:19
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00