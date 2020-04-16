Экономика

RT на русскомRT на русскомРешетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос.
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В России дефолтом и не пахнет: не путать с девальвацией

REGNUM03:47

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

RT на русскомвчера в 15:43

Глава Минэкономразвития заявил, что власти опасаются роста безработицы

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Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

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Глава Минэкономики исключил повторение дефолта 1998 года

Коммерсантъвчера в 14:16

Оценена вероятность дефолта в России

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Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

РИА Новостивчера в 15:19
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

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ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир

ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам из-за ситуации в экономике приостановить процедуры выселения должников из помещений, по которым ранее было обращено взыскание.
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Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала об эффективности принимаемых мер

Москва, 17 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Принятые в России в рамках борьбы с коронавирусом меры дают эффект.
REGNUM 08:02
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Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
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Общество

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Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
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МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

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РБК вчера в 10:05
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Происшествия

В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу

В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
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Общество

Более 100 медиков заразились коронавирусом в Петербурге

Более сотни медицинских работников заражены опасной коронавирусной инфекцией в Петербурге.
ФАН 07:11
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Общество

Независимые депутаты потребовали от президента выплатить каждому гражданину РФ по 25 тыс. рублей

Ассоциация независимых депутатов России призвала правительство выплатить из федерального бюджета финансовую помощь всем гражданам РФ в размере 25 тыс. на взрослого и 15 тыс. рублей на ребенка.
Агентство Телеграф 06:16
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Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста», — приводит Интерфакс его слова.
RT на русском 03:51
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Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
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Технологии

Банковский троян активизировался на фоне пандемии

«Газета.ru» сообщила, что происходит это на фоне пандемии коронавируса.
Телеканал 360° 07:30
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Происшествия

Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов

Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
Lenta.ru 06:52
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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
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Футбол

Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии

Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Общество

В российском регионе режим самоизоляции продлили до лета

В Башкирии режим самоизоляции будет продлен как минимум до конца мая.
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Армия и оружие

Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе

Террористы обвинили Россию в уничтожении трех членов группировки. Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе.
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Более 400 медиков заразились коронавирусом в Белоруссии

По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
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Здоровье

Медики Покровской больницы жалуются Беглову и Литвиненко

Работники больницы жалуются на проблемы, вызванные отсутствием координации между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором.
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Собчак раскритиковала «обмазывающихся говном» на карантине звезд

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Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
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Евсеев объяснил, почему перестал здороваться с Бышовцем

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Анатолием Бышовцем. Об этом он написал в своем Instagram.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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