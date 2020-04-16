Экономика

RT на русскомRT на русскомРешетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос.
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"Министр экономического развития бредит?": Пронько указал Решетникову на реальное положение бизнеса в стране

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Коммерсантъ16 апреля в 14:16

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

RT на русском16 апреля в 15:43
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Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
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Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

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Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом.
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Жена навестила рэпера лишь однажды На протяжении двух последних недель Джиган не выходит на связь с публикой, что весьма обеспокоило многих фанатов.
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Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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Общество

В МЧС призвали не носить маски на улице

МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
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Политика

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Политика

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В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка

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Стал известен размер максимальных выплат по безработице

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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