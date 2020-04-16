Экономика
ВедомостиМинистр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
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Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Меган Маркл и принц Гарри доставили еду больным жителям Лос-Анджелеса
Меган Маркл и принц Гарри впервые попали в объективы камер в Лос-Анджелесе, куда переехали из окрестностей Ванкувера.
News.ru 01:34
Общество
МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице
Особое внимание ведомство обратило на правильное ношение медицинских масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
РБК вчера в 22:32
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости вчера в 11:18
Политика
Правительство Камчатского края ушло в отставку
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
Здоровье
В Кузбассе у пациента посмертно обнаружили коронавирус
У пациента Беловской районной больницы, скончавшегося в реанимации медучреждения от пневмонии, обнаружили коронавирус.
Российская газета 01:54
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru вчера в 14:50
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Александр Гудков рассказал, как сделал предложение возлюбленной
Комик Александр Гудков признался в интервью журналисту Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение своей тайной возлюбленной.
NewInform 15 апреля в 07:52
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
Общество
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане
Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцам на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
Происшествия
В Петербурге задержали командира батальона ГИБДД за дачу взятки
Вечером 16 апреля сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали командира первого батальона ГИБДД, подполковника полиции по подозрению в даче взятки.
Piter.tv 01:05
Фигурное катание
Cosmopolitan показал, как проходила фотосъемка Загитовой
АиФ Удмуртия вчера в 09:44
Экономика
ВВП Китая упал на рекордные 6,8% из-за коронавируса
Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года.
BFM.ru 01:34
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 15 апреля в 07:23
Экономика
Что ожидает российский рубль после снятия ограничений
Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели 15 апреля в 02:43
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 15 апреля в 04:50
Политика
Василий Уткин: «То, как Крым стал российским, сложно принять. Я это не очень понимаю»
Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о вхождении Крыма в состав России.
Sports.ru вчера в 18:12
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс 15 апреля в 06:18
Политика
В Кремле приняли решение перенести Парад Победы
Как сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на РБК, в Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая.
Molnet.ru вчера в 02:05
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND
Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва вчера в 06:35
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:32
Общество
Военное училище в Тюмени закрыто на карантин из-за коронавируса
Училище закрыто на карантин, передает ТАСС.
Вести.Ru 01:40
Здоровье
Министр Мазина: Пневмонии в регионе утяжеляются
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина рассказала, что в настоящее время больных принимают три медицинские организации.
Четвертая Власть вчера в 11:46
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01