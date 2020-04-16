Экономика

ВедомостиВедомостиМинистр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
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Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

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Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

РИА Новостивчера в 15:19

Оценена вероятность дефолта в России

Lenta.ruвчера в 13:39

Министр Решетников оценил вероятность дефолта и роста безработицы в России

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Глава Минэкономики исключил повторение дефолта 1998 года

Коммерсантъвчера в 14:16

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

РБКвчера в 14:32

Глава Минэкономразвития исключил вероятность дефолта в России по аналогии с 1998 годом

ТАССвчера в 13:12
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Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
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В Кузбассе у пациента посмертно обнаружили коронавирус

У пациента Беловской районной больницы, скончавшегося в реанимации медучреждения от пневмонии, обнаружили коронавирус.
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В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru вчера в 14:50
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Здоровье

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Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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Общество

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

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Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцам на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
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Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года.
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Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
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Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
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Училище закрыто на карантин, передает ТАСС.
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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