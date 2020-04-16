Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Общество Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,5K

Наука Темпы технологического прогресса прошли свой пик Исследователи из НИУ ВШЭ, Института востоковедения РАН и Института социально-гуманитарного образования МПГУ проанализировали долговременную динамику технологического прогресса с 40 000 года до нашей эры и до сегодняшнего времени, а также составили прогноз его темпов до начала XXII века. 2

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 731

Происшествия Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. 271

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 2,1K

Шоу-бизнес Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару. 2

Происшествия Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100 В Бурятии за сутки подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших в регионе достигло 100. 92

Общество Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.

Политика Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером». 44

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 962

Общество В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет. 22

Общество Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения. 499

Здоровье Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области. 25

Общество В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. 6

Транспорт РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года. 16

Происшествия ФСБ задержала замглавы Хакасии при получении взятки Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова во время получения им взятки в размере 2 млн рублей. 45