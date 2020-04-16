Экономика
Газета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:59, Ашберн
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В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
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Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
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Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
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