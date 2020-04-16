Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Политика Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером». 121

Происшествия В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова. 299

Футбол Лапорта хочет снова стать президентом «Барселоны» Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. Под его руководством клуб в общей сложности выиграл 14 трофеев.

Кино Сценарист намекнул на возможное продолжение сериала «Твин Пикс» Американский продюсер и сценарист Марк Фрост, который вместе с режиссером Дэвидом Линчем создал сериал «Твин Пикс» намекнул о продолжении.

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 263

Происшествия В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет Легкомоторный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета, в результате погибли три человека.

Армия и оружие Российские БТРы попытались перехватить американских военных Российская бронетехника перегородила трассу от американских военных Несколько часов назад, к западу от сирийского города Камышлы был выставлен российский военный пост, целью которого, по данным ряда источников, являлся перехват американского военного патруля, направлявшегося к российской военной авиабазе в Камышлы, что, очевидно, было связано с получением оперативных данных. 2

Здоровье В России разрешили лечить коронавирус китайским лекарством Речь идет о применении незарегистрированного препарата гидроксихлорохина, который будут использовать при лечении пациентов с коронавирусом или подозрением на эту инфекцию, сообщается на сайте РИА Новости. 1,1K

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 1,5K

Политика Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского, обвинив его в неисполнении предвыборных обещаний. 43

Наука В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов. 16

Политика Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 97

Здоровье О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных. 766

Общество В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. 193

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 518

Армия и оружие Российские корабли провели учение в Черном море Российские фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провели учение по отражению ракетной атаки кораблей противника в Черном море, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. 6