Экономика
Газета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:08, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru вчера в 18:40
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Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
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Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
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Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
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Около 80 депутатов призвали выплатить населению по 25 тысяч рублей
Депутаты считают, что нужно дать по 25 тыс. руб. на взрослого и 15 тыс. руб. на ребенка.
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Матерацци рассказал, чем был недоволен после победы на ЧМ-2006
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В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона
В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
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Лапорта хочет снова стать президентом «Барселоны»
Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. Под его руководством клуб в общей сложности выиграл 14 трофеев.
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Сценарист намекнул на возможное продолжение сериала «Твин Пикс»
Американский продюсер и сценарист Марк Фрост, который вместе с режиссером Дэвидом Линчем создал сериал «Твин Пикс» намекнул о продолжении.
Телеканал 360° вчера в 19:54
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
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В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета, в результате погибли три человека.
ТАСС 01:04
Общество
В Нижегородской области запретили каршеринг и охоту
Губернатор Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности.
Ньюс-НН вчера в 12:53
Армия и оружие
Российские БТРы попытались перехватить американских военных
Российская бронетехника перегородила трассу от американских военных Несколько часов назад, к западу от сирийского города Камышлы был выставлен российский военный пост, целью которого, по данным ряда источников, являлся перехват американского военного патруля, направлявшегося к российской военной авиабазе в Камышлы, что, очевидно, было связано с получением оперативных данных.
Avia.pro 15 апреля в 21:15
Здоровье
В России разрешили лечить коронавирус китайским лекарством
Речь идет о применении незарегистрированного препарата гидроксихлорохина, который будут использовать при лечении пациентов с коронавирусом или подозрением на эту инфекцию, сообщается на сайте РИА Новости.
Molnet.ru вчера в 03:40
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Политика
Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского, обвинив его в неисполнении предвыборных обещаний.
Известия 00:09
Наука
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
ToDay News Ufa вчера в 13:32
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
Здоровье
О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор
Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
Футбол
Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат
Игрокам лондонского клуба предлагается 30-процентное снижение.
Metaratings вчера в 17:40
Происшествия
Из-под карантина сбежали шесть сотрудников РКБ в Уфе
Из-под карантина сбежали шесть сотрудников клинической больницы имени Куватова.
Регион online вчера в 18:32
Политика
Лукашенко ответил критикам мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику мер, принимаемых в стране против коронавируса, передает «БелТа».
Rambler News Service вчера в 08:18
Общество
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 00:34
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 16 апреля в 11:06
Армия и оружие
Российские корабли провели учение в Черном море
Российские фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провели учение по отражению ракетной атаки кораблей противника в Черном море, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
РИА Новости вчера в 00:55
Политика
Путин заявил о переносе парада Победы из-за коронавируса
FlashNord 16 апреля в 11:10
Транспорт
Столичные власти потребовали от сервисов такси уволить водителей, которые возят пассажиров без цифровых пропусков
Ранее московские власти обязали все службы такси проверять электронное разрешение на передвижение по городу у пассажиров перед поездкой.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Общество
В Москве у 31 нахимовца нашли коронавирус
Московский Комсомолец вчера в 05:10