Экономика

Газета.RuГазета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Министр лично убедился в сложности получения льготных кредитов

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Решетников лично убедился, как сложно получить льготный кредит

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Глава Минэкономразвития РФ не смог взять кредит в банке

Московский Комсомолецвчера в 17:36

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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем

Znak.comвчера в 16:22
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В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

RT на русском 10:56
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Политика

Ветераны попросили Путина перенести парад Победы в Москве

Сразу три российские организации, объединяющие ветеранов войн, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

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В первый год производство PlayStation 5 будет ограничено

Для сравнения: с ноября 2013 года и последующие два квартала PlayStation 4 была выпущена в количестве 7,5 млн.
ГЛАС.RU 09:11
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Общество

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Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что в стране с 12:00 17 апреля запрещается движение легковых автомобилей.
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В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

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Армия и оружие

Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция

Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция — одна из самых кровопролитных в ходе Второй мировой.
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Общество

В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса

В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:19
Экономика

Путин поручил оказать российскому бизнесу материальную поддержку

Наиболее пострадавшими отраслями Путин назвал предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, а также компании, которые торгуют непродовольственным товаром.
Городовой вчера в 10:41
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Общество

«Аэрофлот» запросил разрешение на рейс Москва—Нью-Йорк

Авиакомпания «Аэрофлот» запросила разрешение на рейс Москва—Нью-Йорк на 17 апреля, сообщили в посольстве США в России.
Коммерсантъ 12:51
Транспорт

Пробки образовались на въездах в Москву из-за пропускного режима

На въездах в столицу образовались километровые пробки в первый день действия пропускного режима, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 05:09
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Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года окончательно отменен

В связи со складывающейся неблагоприятной ситуацией в мире с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об окончательной отмене чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию.
Inc-news.ru 11:51
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Политика

Уткин не удержался от нового ответа Соловьеву, сославшись на президента страны

Напомним, накануне Соловьев в своем ютуб-шоу объяснил свой отказ провести с Уткиным словесный батл, на который тот его вызвал после резкой пикировки в соцсетях.
Советский спорт 12:02
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Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
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На Кубани подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом

Краснодар, 16 апреля 2020, 11:47 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Краснодарском крае за сутки, сообщили в региональном оперштабе 16 апреля.
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

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РИА Новости вчера в 10:56
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
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«Формула-1» может изменить последовательность этапов чемпионата

Руководство "Формулы-1" пересмотрит календарь чемпионата-2020 из-за пандемии коронавируса.
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Овечкин сразится с Гретцки в NHL 20

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Йозеф Блаттер: США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер назвал страны, которые могут принять чемпионат мира по футболу в 2022 году вместо Катара.
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В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции

Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
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Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
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Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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