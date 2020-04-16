Экономика
Газета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
RT на русском 10:56
Политика
Ветераны попросили Путина перенести парад Победы в Москве
Сразу три российские организации, объединяющие ветеранов войн, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:36
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Технологии
В первый год производство PlayStation 5 будет ограничено
Для сравнения: с ноября 2013 года и последующие два квартала PlayStation 4 была выпущена в количестве 7,5 млн.
ГЛАС.RU 09:11
Общество
В Грузии запретят с 17 апреля движение легковых автомобилей
Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что в стране с 12:00 17 апреля запрещается движение легковых автомобилей.
RT на русском 13:30
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Армия и оружие
Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция
Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция — одна из самых кровопролитных в ходе Второй мировой.
Пятый канал 09:05
Общество
В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса
В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:19
Экономика
Путин поручил оказать российскому бизнесу материальную поддержку
Наиболее пострадавшими отраслями Путин назвал предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, а также компании, которые торгуют непродовольственным товаром.
Городовой вчера в 10:41
Общество
«Аэрофлот» запросил разрешение на рейс Москва—Нью-Йорк
Авиакомпания «Аэрофлот» запросила разрешение на рейс Москва—Нью-Йорк на 17 апреля, сообщили в посольстве США в России.
Коммерсантъ 12:51
Транспорт
Пробки образовались на въездах в Москву из-за пропускного режима
На въездах в столицу образовались километровые пробки в первый день действия пропускного режима, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 05:09
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года окончательно отменен
В связи со складывающейся неблагоприятной ситуацией в мире с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об окончательной отмене чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию.
Inc-news.ru 11:51
Политика
Уткин не удержался от нового ответа Соловьеву, сославшись на президента страны
Напомним, накануне Соловьев в своем ютуб-шоу объяснил свой отказ провести с Уткиным словесный батл, на который тот его вызвал после резкой пикировки в соцсетях.
Советский спорт 12:02
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Происшествия
На Кубани подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 16 апреля 2020, 11:47 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Краснодарском крае за сутки, сообщили в региональном оперштабе 16 апреля.
REGNUM 04:47
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Автоспорт
«Формула-1» может изменить последовательность этапов чемпионата
Руководство "Формулы-1" пересмотрит календарь чемпионата-2020 из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 13:07
Хоккей
Овечкин сразится с Гретцки в NHL 20
RT на русском 11:14
Шоу-бизнес
Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером
Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
WomanHit.ru вчера в 12:09
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Статистика за первые четыре месяца 2020 года показывала, что чаще всего в России угоняют Kia Rio.
Местное время (г. Пермь) 10:15
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru 03:21
Футбол
Йозеф Блаттер: США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара
Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер назвал страны, которые могут принять чемпионат мира по футболу в 2022 году вместо Катара.
Чемпионат вчера в 19:02
Общество
В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции
Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
Известия 09:35
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Футбол
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском 09:49
Космос
Сервис от NASA покажет, что видел телескоп «Хаббл» в ваш день рождения
В ответ сервис выдаст снимок космоса, который был сделан телескопом «Хаббл» в один из ваших дней рождения.
Слово и Дело 04:46
Политика
Реформа РАН привела к ее неспособности помогать борьбе с коронавирусом
Реформа РАН произошла осенью 2013 года, когда ее объединили с Российской академией медицинских наук и Россельхозакадемией.
Новые Известия 10:18
Авто
Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ
Новинка доступна россиянам в двух комплектациях – Elite и Premium – с четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 150 и 177 л.с. Цены будут объявлены в ближайшие дни.
Автоновости дня вчера в 05:41