Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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Здоровье На Кубани медики просят продлить карантин Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. 340

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Общество Власти Грузии запретили передвижение легковых машин Тбилиси, 16 апреля 2020, 20:42 — REGNUM Полный запрет на передвижение легковых машин введён в Грузии до 21 апреля, сообщил 16 апреля журналистам советник грузинского премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.

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