Экономика

Газета.RuГазета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Частный интерес: почему банки не подчиняются решениям правительства

ПРАЙМ08:57

Решетников лично убедился, как сложно получить льготный кредит

РИА Новости05:30

Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем

Znak.comвчера в 16:22

Министр экономического развития РФ поработал «тайным покупателем» в банке

Интерфаксвчера в 16:42

Министр лично убедился в сложности получения льготных кредитов

РЕН ТВвчера в 16:36

Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

REGNUMвчера в 16:32

Глава Минэкономразвития РФ не смог взять кредит в банке

Московский Комсомолецвчера в 17:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Общество

Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса

Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
63
Здоровье

На Кубани медики просят продлить карантин

Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.
REGNUM 10:25
340
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости 11:36
1,3K
Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
54
Хоккей

Овечкин сразится с Гретцки в NHL 20

RT на русском 11:14
Общество

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
4
Политика

Лидеры G7 призвали к реформированию ВОЗ

Главы стран-членов «большой семерки» (G7) призвали к реформированию Всемирной организации здравоохранения.
Известия 13:17
1
Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
145
Происшествия

СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM вчера в 07:13
495
Авто

GM-АвтоВАЗ получил новое название

Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru 08:25
30
Экономика

Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с правительством озвучил новые меры поддержки бизнеса.
Retailer.ru вчера в 09:56
85
Общество

Власти Грузии запретили передвижение легковых машин

Тбилиси, 16 апреля 2020, 20:42 — REGNUM Полный запрет на передвижение легковых машин введён в Грузии до 21 апреля, сообщил 16 апреля журналистам советник грузинского премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.
REGNUM 13:42
Наука

Российские инженеры разрабатывают в три раза более «сильного» робота, чем существующие аналоги

Специалисты намерены создать полноценные робототехнические системы и манипуляторы, в которых можно будет в 2-3 раза повысить полезную нагрузку, а также точность управления ими.
Ferra 11:35
Культура

Участники шоу «Голос. Дети» сдадут тесты на коронавирус

Piter.tv 05:38
8
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
51
Общество

Великобритания продлила карантин на три недели

Великобритания продлила действие карантина еще на три недели.
Газета.Ru 13:25
1
Общество

За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус

По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
143
Игры

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

Вести.Ru 12:16
1
Общество

Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями

Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
2
Гаджеты

Apple презентовала новый iPhone SE

Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
558
Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», — ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
Энергетика

Потребление бензина в крупных городах России упало на 35–50%

«За первые две недели апреля после введения мер изоляции падение по бензину в крупных городах составляет 30–50%, по дизелю падение чуть меньше, потребление керосина упало более чем в два раза»,— сказал господин Сорокин на брифинге (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 13:42
Спорт

Шубенков — о легкоатлетке Семене: и не таких страшных видали

Победитель и призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своём отношении к коллеге Кастер Семене.
Чемпионат 12:45
Армия и оружие

Сдавшиеся в Сирии боевики обучались на американской военной базе

ИА Красная Весна вчера в 22:25
169
Общество

Пациентов с ОРВИ в Москве будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Москвичи с диагнозом ОРВИ будут оштрафованы в случае нарушения режима самоизоляции.
ТАСС 13:22
6
Финансы

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
37
Армия и оружие

Россия создаст новый истребитель

Россия начала работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Lenta.ru 06:04
153
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
1K
Армия и оружие

Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция

Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция — одна из самых кровопролитных в ходе Второй мировой.
Пятый канал 09:05
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное