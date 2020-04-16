Экономика
Газета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Общество
Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса
Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Здоровье
На Кубани медики просят продлить карантин
Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.
REGNUM 10:25
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Хоккей
Овечкин сразится с Гретцки в NHL 20
RT на русском 11:14
Общество
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
Политика
Лидеры G7 призвали к реформированию ВОЗ
Главы стран-членов «большой семерки» (G7) призвали к реформированию Всемирной организации здравоохранения.
Известия 13:17
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM вчера в 07:13
Авто
GM-АвтоВАЗ получил новое название
Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru 08:25
Экономика
Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с правительством озвучил новые меры поддержки бизнеса.
Retailer.ru вчера в 09:56
Общество
Власти Грузии запретили передвижение легковых машин
Тбилиси, 16 апреля 2020, 20:42 — REGNUM Полный запрет на передвижение легковых машин введён в Грузии до 21 апреля, сообщил 16 апреля журналистам советник грузинского премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.
REGNUM 13:42
Наука
Российские инженеры разрабатывают в три раза более «сильного» робота, чем существующие аналоги
Специалисты намерены создать полноценные робототехнические системы и манипуляторы, в которых можно будет в 2-3 раза повысить полезную нагрузку, а также точность управления ими.
Ferra 11:35
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Общество
Великобритания продлила карантин на три недели
Великобритания продлила действие карантина еще на три недели.
Газета.Ru 13:25
Общество
За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус
По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
Общество
Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями
Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
Гаджеты
Apple презентовала новый iPhone SE
Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», — ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
Энергетика
Потребление бензина в крупных городах России упало на 35–50%
«За первые две недели апреля после введения мер изоляции падение по бензину в крупных городах составляет 30–50%, по дизелю падение чуть меньше, потребление керосина упало более чем в два раза»,— сказал господин Сорокин на брифинге (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 13:42
Спорт
Шубенков — о легкоатлетке Семене: и не таких страшных видали
Победитель и призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своём отношении к коллеге Кастер Семене.
Чемпионат 12:45
Армия и оружие
Сдавшиеся в Сирии боевики обучались на американской военной базе
ИА Красная Весна вчера в 22:25
Общество
Пациентов с ОРВИ в Москве будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Москвичи с диагнозом ОРВИ будут оштрафованы в случае нарушения режима самоизоляции.
ТАСС 13:22
Финансы
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Армия и оружие
Россия создаст новый истребитель
Россия начала работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Lenta.ru 06:04
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Армия и оружие
Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция
Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция — одна из самых кровопролитных в ходе Второй мировой.
Пятый канал 09:05