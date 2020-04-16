Экономика
Газета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
В России допустили начало нового учебного года в онлайн-режиме
В Минобрнауки допустили, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме.
Lenta.ru 08:50
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Происшествия
Полковника Росгвардии поймали на вымогательстве крупной взятки
Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве 18 миллионов рублей.
Вести.Ru 06:01
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
Михаил Ведерников поражен разбалансированностью работы подчиненных при реализации нацпроектов
Общая контрактация по реализации нацпроектов в Псковской области за неделю составила 4%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на очередном совещании по вопросам реализации нацпроектов на территории региона.
Псковская Лента Новостей 09:55
Здоровье
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Шоу-бизнес
Ивлеева спародировала фото Бузовой с лапшой
Блогер Настя Ивлеева выложила в Instagram фото-коллаж, напоминающий недавний снимок Ольги Бузовой.
Pravda.Ru 08:17
Общество
Матвиенко подтвердила проведение парада Победы в этом году
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парад в честь 75-й годовщины Победы обязательно состоится в 2020 году.
News.ru 06:49
Общество
В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции
Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
Известия 09:35
Общество
Станцию метро «Пражская» предложили переименовать
Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
Политика
Сноуден захотел остаться в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден захотел продлить свой вид на жительство и остаться в России еще на три года.
Lenta.ru 07:55
Экономика
Прямые выплаты от государства получат порядка 500 тысяч компаний
Премьер России Михаил Мишустин заявил, что прямые денежные выплаты от государства получат порядка 500 тыс. компаний малого и среднего бизнеса.
Капитал страны 07:54
Происшествия
Следователи установили заказчиков бунта в ангарской колонии
Следствие установило заказчиков бунта и основные каналы организации беспорядков в ангарской колонии № 15, сообщила пресс-служба главка ФСИН по Иркутской области.
РИА Новости 05:13
Политика
Путин пообещал поддержку строительной отрасли
Правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики, заявил в четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию строительной отрасли в стране.
Известия 09:53
Общество
Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
Общество
Бэнкси создал новую работу во время самоизоляции
Британский андеграундный художник Бэнкси, известный своими стрит-арт объектами, создал новую работу, посвященную теме самоизоляции.
Россия – Культура 04:22
Общество
Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков
Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.
РБК 10:12
Общество
В Швейцарии введённые из-за пандемии ограничения ослабят 27 апреля
В Швейцарии с 27 апреля власти начнут постепенно снимать ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.
News.ru 09:25
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15
Происшествия
Алтайский депутат подрался с приставами при аресте его джипа
Судебные приставы накладывали 15 апреля в Горно-Алтайске арест на принадлежащий Кухтуекову автомобиль Lexus.
Тайга.инфо 04:49