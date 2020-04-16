Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 45

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 48

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,5K

Общество Михаил Ведерников поражен разбалансированностью работы подчиненных при реализации нацпроектов Общая контрактация по реализации нацпроектов в Псковской области за неделю составила 4%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на очередном совещании по вопросам реализации нацпроектов на территории региона.

Здоровье В России приостановлена плановая вакцинация Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок. 16

Общество Матвиенко подтвердила проведение парада Победы в этом году Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парад в честь 75-й годовщины Победы обязательно состоится в 2020 году. 140

Общество Станцию метро «Пражская» предложили переименовать Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда". 13

Политика Сноуден захотел остаться в России Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден захотел продлить свой вид на жительство и остаться в России еще на три года. 1

Экономика Прямые выплаты от государства получат порядка 500 тысяч компаний Премьер России Михаил Мишустин заявил, что прямые денежные выплаты от государства получат порядка 500 тыс. компаний малого и среднего бизнеса. 101

Происшествия Следователи установили заказчиков бунта в ангарской колонии Следствие установило заказчиков бунта и основные каналы организации беспорядков в ангарской колонии № 15, сообщила пресс-служба главка ФСИН по Иркутской области. 35

Политика Путин пообещал поддержку строительной отрасли Правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики, заявил в четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию строительной отрасли в стране. 7

Общество Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране. 1,1K

Общество Бэнкси создал новую работу во время самоизоляции Британский андеграундный художник Бэнкси, известный своими стрит-арт объектами, создал новую работу, посвященную теме самоизоляции.

Общество Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений. 1

Общество В Швейцарии введённые из-за пандемии ограничения ослабят 27 апреля В Швейцарии с 27 апреля власти начнут постепенно снимать ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.