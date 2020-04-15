Экономика
URA.RuМинистр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке
На своей странице в Instagram Решетников написал, что ему поступают жалобы от представителей бизнеса, которым банки отказывают, либо ограничивают в выдаче кредитов во время пандемии коронавируса. Министр экономразвития страны решил убедиться в этом лично.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
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РБК 12:32
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МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
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Московский Комсомолец 16:11
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Лукашенко ответил на критику Белоруссии по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику по борьбе с коронавирусом.
Piter.tv 07:40
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Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж вчера в 04:54
Общество
Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов
Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
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Происшествия
Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка
Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
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Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
В Коммунарке врач дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России
В настоящий момент Россия не приблизилась к пику заболеваемости COVID-19, и наступит он не в самое ближайшее время.
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Антонио Ди Натале: «„Лацио“ больше других заслуживает чемпионство»
Бывший нападающий «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале считает, что «Лацио» в нынешнем сезоне больше других заслуживает чемпионство.
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
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В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Общество
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
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ЦБ рассматривает возможность снижения ключевой ставки
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В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований
Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru 07:51