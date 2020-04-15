Экономика

URA.RuURA.RuМинистр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке

На своей странице в Instagram Решетников написал, что ему поступают жалобы от представителей бизнеса, которым банки отказывают, либо ограничивают в выдаче кредитов во время пандемии коронавируса. Министр экономразвития страны решил убедиться в этом лично.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
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Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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