На своей странице в Instagram Решетников написал, что ему поступают жалобы от представителей бизнеса, которым банки отказывают, либо ограничивают в выдаче кредитов во время пандемии коронавируса. Министр экономразвития страны решил убедиться в этом лично.

Министр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке

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