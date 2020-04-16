Экономика
Газета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 14 апреля в 06:10
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Наука
Новая система позволяет отслеживать комаров дистанционно
Оптическая система, состоящая из датчика и камеры, может быть размещена внутри традиционной ловушки, и дистанционно вести наблюдение за обилием, разнообразием и распространением видов комаров.
Машины и Механизмы 07:02
Здоровье
Израильский врач не исключил итальянский сценарий COVID-19 на Украине
Врач привел статистику, согласно которой на 14 апреля в Израиле было 12 тысяч заразившихся и 123 смерти.
Радио Sputnik 11:26
Политика
Кремль принял решение перенести парад Победы
О переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне власти России объявят в ближайшие дни.
RuNews24.ru вчера в 18:17
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Политика
В Госдуме ответили на заявление о ракетном ударе Украины по России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил «РИА Новости», что Шиман не разбирается в военных потенциалах России и Украины.
РБК вчера в 19:57
Здоровье
В Петербурге более 60 медиков заразились коронавирусом
«В Петербурге уже 65 медработников заразились коронавирусом, в трех случаях точно доказано, что заражение произошло при исполнении служебных обязанностей», - рассказал главный хирург Петербурга, директор НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский в интервью «Доктору Питеру».
Доктор Питер вчера в 04:41
Футбол
Тотти мог стать агентом Инсинье
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье мог начать сотрудничество с известным в прошлом футболистом Франческо Тотти, недавно открывшим собственное агентство.
Евро-футбол.ру 11:57
Технологии
Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками
Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Здоровье
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Кино
Казанский фестиваль мусульманского кино планируют провести осенью
XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет в столице Татарстана с 4 по 9 сентября.
Мэрия г. Казани 06:31
Технологии
Количество выпущенных Sony PlayStation 5 будет ограничено
В Bloomberg сообщают, в первом полугодии компания Sony ограничит выпуск игровых консолей PlayStation 5, тираж которых ограничится 5-6 млн.
Что происходит 05:54
Здоровье
Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
Политика
Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование деятельности Всемирной организации здравоохранения.
Вечерняя Москва 14 апреля в 20:19
Общество
Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 10:25
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Политика
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 09:57
Религия
Церкви в половине российских регионов останутся открытыми на Пасху
Во время православной Пасхи в 43 из 85 регионов России церкви будут открыты.
Lenta.ru 10:54
Общество
Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно
Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Киберспорт
В Epic Games Store началась раздача Just Cause 4
В магазине Epic Games Store стартовала раздача экшена в открытом мире Just Cause 4 и визуальной новеллы Wheels of Aurelia.
CyberSport.ru 12:07
Здоровье
Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России.
Газета.Ru 08:44
Здоровье
В Москве все случаи ОРВИ рассмотрят как подозрение на коронавирус
Московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.
РБК 10:40