Экономика

Газета.RuГазета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Частный интерес: почему банки не подчиняются решениям правительства

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REGNUMвчера в 16:32

Глава Минэкономразвития РФ не смог взять кредит в банке

Московский Комсомолецвчера в 17:36
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Общество

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили

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Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

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РИА Новости 08:30
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

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Саратов, 16 апреля 2020, 17:50 — REGNUM Октябрьский районный суд Саратова привлек к административной ответственности мужчину за невыполнение правил поведения в период режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба суда.
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Футбол

Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском 09:49
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Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
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Общество

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Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
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Шоу-бизнес

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38-летняя певица выложила в Instagram видео, в котором вспомнила разрыв с Тимберлейком и оценила его творчество Бритни Спирс вспомнила о своих отношениях с Джастином Тимберлейком во время танца под одну из его музыкальных композиций, пишет USmagazine.
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Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь

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Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
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Общество

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Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, передает ТАСС.
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Общество

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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

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Боевики, которых готовили на американской базе, сдались армии Сирии

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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

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Здоровье

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Профессор отметил, что если не ужесточить меры карантина, то число тяжелых заболеваний достигнет 850 тысяч, а смертность будет составлять 50% от этого числа, пишет издание «Майнити».
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Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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