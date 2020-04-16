Экономика
Газета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
Экономика
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Тульская пресса вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
Общество
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
Армия и оружие
Жители западных городов Ливии вышли против боевиков ПНС
Мисмари поделился, что в западной части Ливии сохраняется напряженная обстановка: боевики ПНС контролируют восемь городов.
Экономика сегодня 10:12
Общество
В Китае опровергли версию об утечке коронавируса из лаборатории
Пекин опроверг версию, что смертельный коронавирус мог быть разработан в лаборатории в Ухани.
Рифей-Пермь 06:17
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 11:16
Происшествия
Житель Саратова заплатит 1 тыс. рублей за прогулку в парке
Саратов, 16 апреля 2020, 17:50 — REGNUM Октябрьский районный суд Саратова привлек к административной ответственности мужчину за невыполнение правил поведения в период режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба суда.
REGNUM 10:50
Футбол
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском 09:49
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Шоу-бизнес
Бритни Спирс станцевала под песню Джастина Тимберлейка
38-летняя певица выложила в Instagram видео, в котором вспомнила разрыв с Тимберлейком и оценила его творчество Бритни Спирс вспомнила о своих отношениях с Джастином Тимберлейком во время танца под одну из его музыкальных композиций, пишет USmagazine.
Inc-news.ru 09:14
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
Shraibikus News 09:31
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета 08:11
Общество
Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 10:25
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:16
Общество
Посольство РФ в США узнало местонахождение 17 российских школьников
Посольство России в США выяснило местонахождение 17 российских школьников, прибывших в страну в рамках образовательных программ, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Аргументы и Факты 11:09
Игры
Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted
Игра же Journey, которую многие специализированные издания признали лучшей игрой 2012 года, также станет доступна для бесплатного использования с 16 апреля.
Faktom вчера в 11:39
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
Армия и оружие
Боевики, которых готовили на американской базе, сдались армии Сирии
Ореанда-Новости вчера в 16:01
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Здоровье
Эксперт: В Японии 400 тысяч человек могут умереть от коронавируса
Профессор отметил, что если не ужесточить меры карантина, то число тяжелых заболеваний достигнет 850 тысяч, а смертность будет составлять 50% от этого числа, пишет издание «Майнити».
RuNews24.ru 01:47
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Недвижимость
Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
Общество
Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса COVID-19 хорошим уроком для наркоманов и курильщиков.
RT на русском 06:13
Футбол
Зико: в ЦСКА многие были против Щенникова, но это сработало
Даже в ЦСКА многие были против, но это сработало.
Чемпионат 11:12
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08