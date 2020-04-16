Экономика
Газета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
Политика
В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая
В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн вчера в 14:53
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
REGNUM вчера в 07:13
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Общество
Генпрокуратура потребовала удалить новые фейки о коронавирусе
Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверным сведениям про коронавирус, обнаруженным в соцсетях.
News.ru 13:04
Футбол
Леонид Федун заявил о катастрофическом падении зарплат футболистов
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун в интервью агентству ТАСС прокомментировал ситуацию с зарплатами футболистов на фоне паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), связанной с эпидемией коронавируса.
Piter.tv 08:04
Происшествия
В Ульяновской области умерли два человека с подозрением на коронавирус
Два человека, у которых первичные тесты дали положительный результат на коронавирус, скончались в Ульяновской области, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 10:23
Здоровье
Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
Политика
В Госдуме скорректировали дату окончания Второй мировой войны
В Госдуме приняли закон о переносе дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября, сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.
Казанские ведомости вчера в 08:32
Здоровье
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем.
Южный Федеральный 13:27
Шоу-бизнес
Нарушившая самоизоляцию Дана Борисова организовала нападение на себя
Телеведущая и скандально известная звезда отечественного шоу-бизнеса Дана Борисова в погоне за популярностью подстроила нападение на себя.
РЕН ТВ 13:43
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Общество
В интернете появилась карта заболеваний Covid-19 в Тверской области
На 16 апреля по официальным данным в регионе зафиксирован 151 случай заболевания Covid-19, при этом девять человек выздоровели.
КП - Тверь 14:43
Общество
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
Авто
Более мощные моторы получит обновленный Kia Stinger
Предполагается, что на смену базовой 2,0-литровой «турбочетверке» придет 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат от Genesis G80 мощностью около 300 л.с. Топовым мотором, доступным самому дорогому «Стингеру» с приставкой GT, станет 3,5-литровая битурбированная «шестерка» от того же Genesis G80, которую с 380 л.с. форсируют до более чем 400 сил.
Автоновости дня вчера в 05:42
Общество
В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей
Власти Грузии с 17 апреля полностью запрещают передвижение легковых автомобилей.
News.ru 13:29
Экономика
Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики
Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБК 14:02
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра открытого правительства Абызова
В столице по подозрению в мошенничестве задержали адвоката бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Газета.Ru 14:37
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", - сказал Колесников.
Интерфакс 13:51
Наука
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости вчера в 03:02
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
Общество
Тесты на коронавирус телеведущего Васильева оказались отрицательными
Историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил, что два теста на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными.
Коммерсантъ 14:50
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 04:45
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета 02:45
Общество
В Тульской области могут ввести электронные пропуска
Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Тульские новости 13:50