Экономика

Газета.RuГазета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Глава Минэкономразвития призвал не делать банки крайними в проблемах

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Частный интерес: почему банки не подчиняются решениям правительства

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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем

Znak.comвчера в 16:22

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Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

REGNUMвчера в 16:32

Решетников лично убедился, как сложно получить льготный кредит

РИА Новости05:30
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
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Политика

В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая

В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн вчера в 14:53
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Происшествия

СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

REGNUM вчера в 07:13
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
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Общество

Генпрокуратура потребовала удалить новые фейки о коронавирусе

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверным сведениям про коронавирус, обнаруженным в соцсетях.
News.ru 13:04
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Игры

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

Вести.Ru 12:16
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Футбол

Леонид Федун заявил о катастрофическом падении зарплат футболистов

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун в интервью агентству ТАСС прокомментировал ситуацию с зарплатами футболистов на фоне паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), связанной с эпидемией коронавируса.
Piter.tv 08:04
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Происшествия

В Ульяновской области умерли два человека с подозрением на коронавирус

Два человека, у которых первичные тесты дали положительный результат на коронавирус, скончались в Ульяновской области, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 10:23
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Здоровье

Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
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Политика

В Госдуме скорректировали дату окончания Второй мировой войны

В Госдуме приняли закон о переносе дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября, сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.
Казанские ведомости вчера в 08:32
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Здоровье

Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом

Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем.
Южный Федеральный 13:27
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Шоу-бизнес

Нарушившая самоизоляцию Дана Борисова организовала нападение на себя

Телеведущая и скандально известная звезда отечественного шоу-бизнеса Дана Борисова в погоне за популярностью подстроила нападение на себя.
РЕН ТВ 13:43
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
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Общество

В интернете появилась карта заболеваний Covid-19 в Тверской области

На 16 апреля по официальным данным в регионе зафиксирован 151 случай заболевания Covid-19, при этом девять человек выздоровели.
КП - Тверь 14:43
Общество

В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
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Авто

Более мощные моторы получит обновленный Kia Stinger

Предполагается, что на смену базовой 2,0-литровой «турбочетверке» придет 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат от Genesis G80 мощностью около 300 л.с. Топовым мотором, доступным самому дорогому «Стингеру» с приставкой GT, станет 3,5-литровая битурбированная «шестерка» от того же Genesis G80, которую с 380 л.с. форсируют до более чем 400 сил.
Автоновости дня вчера в 05:42
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Общество

В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей

Власти Грузии с 17 апреля полностью запрещают передвижение легковых автомобилей.
News.ru 13:29
Экономика

Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики

Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБК 14:02
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра открытого правительства Абызова

В столице по подозрению в мошенничестве задержали адвоката бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Газета.Ru 14:37
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Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", - сказал Колесников.
Интерфакс 13:51
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Наука

Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости вчера в 03:02
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
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Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
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Общество

Тесты на коронавирус телеведущего Васильева оказались отрицательными

Историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил, что два теста на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными.
Коммерсантъ 14:50
Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 04:45
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета 02:45
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Общество

В Тульской области могут ввести электронные пропуска

Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Тульские новости 13:50
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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