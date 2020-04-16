Экономика

Газета.RuГазета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Минэкономразвития: программа «нулевых кредитов» реализуется медленно

News.ru06:21

Частный интерес: почему банки не подчиняются решениям правительства

ПРАЙМвчера в 08:57

Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем

Znak.com15 апреля в 16:22

Министр экономического развития РФ поработал «тайным покупателем» в банке

Интерфакс15 апреля в 16:42

Министр лично убедился в сложности получения льготных кредитов

РЕН ТВ15 апреля в 16:36

Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

REGNUM15 апреля в 16:32

Решетников лично убедился, как сложно получить льготный кредит

РИА Новостивчера в 05:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
Киберспорт

В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом

Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
Bethub.org 17:28
Шоу-бизнес

Садальский раскрыл секрет «Секрета на миллион». Правда или хайп?

REGNUM 11:03
14
Технологии

Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR

3DNews 15 апреля в 13:33
5
Здоровье

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
40
Общество

Россияне захотели получать 80 тысяч рублей на самоизоляции

Специалисты сервиса по интернет-рекрутменту выяснили, что жителям России для комфортной жизни на самоизоляции достаточно 80 тысяч рублей.
VSE42.RU вчера в 22:05
50
Политика

Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.
Газета.Ru 15:36
Общество

В Амурской области врач пожаловался на дефицит защитных костюмов

Врач скорой помощи из Благовещенска Амурской области Олег Шульга после заражения коллеги коронавирусом записал видеообращение в Instagram для региональных властей, в котором просил решить проблему оснащения медицинских бригад защитными костюмами.
ДВ-РОСС 15:50
1
Политика

Президент России перенес парад Победы

Sputnik Литва вчера в 11:45
2,8K
Фигурное катание

Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Наука

В США создали не дающий ложно-отрицательный результат тест на COVID-19

За последние несколько месяцев ученые разработали несколько вариантов тестовых систем, большинство из которых основано на обнаружении обрывков РНК возбудителя COVID-19 при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов или на обнаружении антител к коронавирусу нового типа.
РЕН ТВ вчера в 11:56
1
Энергетика

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
154
Наука

Биохимики смогли пронаблюдать за «неуловимыми» метаболонами

Исследователи из Университета штата Пенсильвания использовали новую технологию визуализации в сочетании с масс-спектрометрией и смогли впервые непосредственно наблюдать комплексы метаболитов — метаболоны.
Индикатор 12:49
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
733
Политика

Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани

Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
10
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
122
Общество

Врач из Коммунарки спрогнозировал пик коронавируса в России

Врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Егор Ларин заявил, что Россия пока не подобралась к пику заболеваемости коронавирусом, однако больница к нему готова.
АБН 11:58
1
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
2,5K
Футбол

Моуринью в 2004 году отказался возглавить «Ливерпуль»

Как сообщается, в 2004 году была достигнута договорённость между португальцем, работавшем в «Порту», и «Ливерпулем».
Metaratings 17:20
Политика

Турчинов похвастался созданием «ракетного щита» Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в ходе видеоконференции Киевского форума по безопасности, что благодаря его работе на посту в стране был создан "ракетный щит".
РИА Новости 21:09
Общество

Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
474
Общество

Безработным России установили максимальные выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
1,9K
Общество

В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом

Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
12
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,5K
Футбол

Широков встал на защиту чемпионата Беларуси

Бывший полузащитник сборной России призвал общественность быть более снисходительными к командам чемпионата Беларуси.
ProstoProSport 13:31
Политика

Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
22
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
124
Общество

До 26 апреля продлен режим самоизоляции в Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев продлил режим самоизоляции на территории региона до 26 апреля.
Наш Север 20:29
24
Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
78
Общество

Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом

Москва, 18 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Высокие температуры в бане не означают, что она будет эффективна при борьбе с коронавирусом, заявил 17 апреля иммунолог-аллерголог Владимир Володин в интервью радио «Вечерняя Москва».
REGNUM 20:07
Происшествия

ФСБ задержала нового замглавы Хакасии при получении взятки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова при получении взятки в размере 2 млн рублей.
Известия 14:13
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное