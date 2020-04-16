Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Здоровье Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19 Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. 40

Политика Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.

Общество В Амурской области врач пожаловался на дефицит защитных костюмов Врач скорой помощи из Благовещенска Амурской области Олег Шульга после заражения коллеги коронавирусом записал видеообращение в Instagram для региональных властей, в котором просил решить проблему оснащения медицинских бригад защитными костюмами. 1

Фигурное катание Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.

Наука В США создали не дающий ложно-отрицательный результат тест на COVID-19 За последние несколько месяцев ученые разработали несколько вариантов тестовых систем, большинство из которых основано на обнаружении обрывков РНК возбудителя COVID-19 при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов или на обнаружении антител к коронавирусу нового типа. 1

Наука Биохимики смогли пронаблюдать за «неуловимыми» метаболонами Исследователи из Университета штата Пенсильвания использовали новую технологию визуализации в сочетании с масс-спектрометрией и смогли впервые непосредственно наблюдать комплексы метаболитов — метаболоны.

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 733

Политика Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса. 10

Общество Врач из Коммунарки спрогнозировал пик коронавируса в России Врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Егор Ларин заявил, что Россия пока не подобралась к пику заболеваемости коронавирусом, однако больница к нему готова. 1

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,5K

Футбол Моуринью в 2004 году отказался возглавить «Ливерпуль» Как сообщается, в 2004 году была достигнута договорённость между португальцем, работавшем в «Порту», и «Ливерпулем».

Политика Турчинов похвастался созданием «ракетного щита» Украины Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в ходе видеоконференции Киевского форума по безопасности, что благодаря его работе на посту в стране был создан "ракетный щит".

Общество Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно. 474

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Футбол Широков встал на защиту чемпионата Беларуси Бывший полузащитник сборной России призвал общественность быть более снисходительными к командам чемпионата Беларуси.

Политика Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции. 22

Общество Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом Москва, 18 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Высокие температуры в бане не означают, что она будет эффективна при борьбе с коронавирусом, заявил 17 апреля иммунолог-аллерголог Владимир Володин в интервью радио «Вечерняя Москва».