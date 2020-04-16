Экономика
Газета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Космос
При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит
Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru вчера в 11:41
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Общество
65 новых случаев коронавируса зафиксировано в Нижегородской области
Напомним, что коронавирус распространился уже на 20 районов и городских округов Нижегородской области.
Время Н 04:44
Экономика
Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости вчера в 08:53
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт 05:09
Здоровье
На юге Волгограда развернут инфекционный госпиталь
ГТРК Волгоград-ТРВ 03:00
Происшествия
Врач скорой помощи в Петрозаводске заразилась коронавирусом
Все лица, включая больных, с которыми врач находилась в контакте, установлены, определены на карантин, 13 сотрудников станции скорой помощи, контактировавших с заболевшей женщиной, находятся на изоляции.
ТАСС 04:21
Политика
Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны
Тульская служба новостей 14 апреля в 12:07
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Политика
Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований препаратов от коронавируса.
РЕН ТВ 04:14
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Наука
Собак признали возможным переносчиком коронавируса
РИА Новости вчера в 18:08
Происшествия
Депутат на Алтае вступил в конфликт с приставами из-за своей машины
Горно-Алтайск, 16 апреля 2020, 12:26 — REGNUM Депутат заксобрания Республики Алтай Сергей Кухтуеков попытался силой не дать приставам забрать его автомобиль.
REGNUM 05:26
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone забанили 20 тысяч читеров за две недели
С момента релиза в Call of Duty: Warzone заблокировали больше 70 тыс. читеров, из них 20 тыс. — за последние две недели.
CyberSport.ru 14 апреля в 01:53
Происшествия
В Туле силовики пришли с обыском к анархистам
Как сообщила Cафонова «ОВД-Инфо», к ним в квартиру пришли силовики. Она уточнила, что дома находится только ее муж.
Медиазона 03:41
Политика
В МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ
В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:15
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Армия и оружие
РВИО опубликовало уникальный документ с хронологией штурма Рейхстага
Российское военно-историческое общество (РВИО) по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии опубликовало на своем сайте уникальные документы, подробно рассказывающие о тех событиях, в том числе о штурме Рейхстага.
РИА Новости вчера в 17:21
Гаджеты
На смартфоны Xiaomi Mi 9T и Redmi 8 в России снижена цена
Официальный отечественный сайт компании Xiaomi сообщил о снижении цены на смартфоны Mi 9T и Redmi 8. Скидка действует в рамках акции, ограниченной по времени.
OAnews 01:30
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Здоровье
Коронавирус на Кубани подтвердился еще у 21 человека
На Кубани выявили еще 21 пациента с коронавирусом.
ЮГ Times 03:52
Происшествия
Задержан замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края
Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан при получении взятки в 2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:07
Экономика
Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса
Сегодня перед совещанием с Правительством РФ Президент России Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и методах борьбы с распространением коронавируса.
ЧС-ИНФО вчера в 09:40
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Lenta.ru вчера в 20:30
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
Известия вчера в 22:15
Происшествия
В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 16 апреля 2020, 11:57 — REGNUM В Курской области 16 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:57
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали из-за фотошопа
Рудковская же заверяет своих подписчиков, что ее внешность так изменилась благодаря грамотному визажисту, а не фотошопу.
RuNews24.ru 05:17
Политика
ДНР и Украина обменялись пленными
Коммерсантъ 02:56