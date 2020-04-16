Экономика
Газета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:12, Ашберн
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В Свердловской области подтвердились еще 11 случаев коронавируса
В Свердловской области зафиксировано 11 новых случаев коронавируса COVID-19.
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Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Саратовской области
Ребенок и двое взрослых погибли в результате пожара на дачном участке в Саратовской области.
Известия 01:27
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Трое специалистов ракетно-космической отрасли умерли в больницах, причем у двоих из них был подтвержден коронавирус.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
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Ввиду подписания постановления губернатора приказ министерства экономики Краснодарского края №39, регулировавший работу организаций отдельных отраслей, признан утратившим силу.
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Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
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Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме объявил о том, что «проводится ряд расследований» о появлении коронавируса.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21