Экономика
РИА НовостиРешетников лично проверил ситуацию с кредитами бизнесу
Глава Минэкономразвития Максим Решетников лично проверил, как обстоят дела с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу. В своем Instagram министр сообщил, что после жалоб предпринимателей обратился в два крупнейших банка.
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Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Тактаров назвал Соловьёва «убогим существом»
Российский телеведущий Владимир Соловьёв делает «мерзкую работу», заявил бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров.
News.ru 13:59
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Технологии
Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту
Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту.
Astera вчера в 06:29
Общество
В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан
Ранее ИА REGNUM сообщало о рождении ребёнка у женщины с подтверждённым заражением коронавирусом в Ростове-на-Дону.
REGNUM 11:59
Здоровье
Эпидемиолог Швеции сказал, когда в Стокгольме сформируется коллективный иммунитет
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль предсказывает формирование коллективного иммунитета у жителей Стокгольма уже в мае, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 07:06
Шоу-бизнес
Раскрыта тайна отношений Петросяна с молодой женой
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать, что живут вместе.
ТВ Центр 11:26
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Технологии
Рогозин заявил, что космодром Восточный можно использовать для запуска стратостатов
Как сообщил ранее ТАСС Ефремов по итогам встречи с Рогозиным, Роскосмос поможет аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" быстрее получать разрешения Росавиации на использование воздушного пространства для запуска малых суборбитальных аппаратов.
ТАСС 14:06
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Спорт
Большунову не выплатили призовые за победу в норвежском марафоне
Российский лыжник Александр Большунов до сих пор не получил своих призовых за победу в масс-старте на 50 км на 13-м этапе Кубка мира, который прошел в Хольменколлене.
Газета.Ru 13:59
Здоровье
«Альянс врачей» передаст ФСБ сведения о дефиците СИЗ
В марте 2020 года профсоюз выпустил видеоролик, в котором Анастасия Васильева заявила о дефиците СИЗ у врачей, работающих с инфицированными коронавирусом, и обвинила в недостатке власти страны.
Vademecum вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Шоу-бизнес
Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
Live24 06:12
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Общество
Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях
РБК вчера в 15:08
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон призналась, что дети мешают ей работать
Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом находится на домашнем карантине, рассказала, что им много времени приходится проводить у компьютера, также они часто звонят родным и близким, а также в благотворительные фонды, которые курируют, однако трое детей периодически мешают им работать.
News.ru вчера в 09:28
Футбол
Фигу: «Реал» должен был подписать Холанда до перехода в «Боруссию»
Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу считает, что клуб должен был бороться за подписание норвежского форварда Эрлинга Холанда до того, как 19-летний игрок перешёл в дортмундскую «Боруссию».
RT на русском вчера в 01:32
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Японский автопроизводитель Nissan готовит к премьере новое поколение кроссовера Nissan X-Trail.
Автоновости дня 17 апреля в 01:23
Экономика
Депутаты Госсовета Крыма заработали полмиллиарда рублей в 2019 году
Депутаты Госсовета Республики Крым в 2019 году заработали полмиллиарда (505,089 млн) рублей суммарно.
SM News вчера в 11:51