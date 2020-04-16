Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРешетников лично проверил ситуацию с кредитами бизнесу

Глава Минэкономразвития Максим Решетников лично проверил, как обстоят дела с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу. В своем Instagram министр сообщил, что после жалоб предпринимателей обратился в два крупнейших банка.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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