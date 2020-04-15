Экономика
Рифей-ПермьГлава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Биатлон
В России подвели итоги сезона для сборной команды биатлона
Обсуждения итогов сезона для сборной команды биатлона России в целом не могут оставлять равнодушными любителей биатлона в Удмуртии.
Удмуртская правда 03:09
Наука
Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 21:27
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Недвижимость
Путин предложил ввести льготную ипотеку под 6,5%
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести льготную ипотеку под 6,5% годовых.
Вести.Ru 10:29
Общество
Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом
Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.
Газета.Ru 18:30
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Кино
Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли
Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 04:20
Здоровье
«Когда я вижу, как глава Татарстана выезжает по районам... От него веет спокойствием»
«Регионы, закрывшие свои границы и внедрившие жесткие меры по самоизоляции населения в виде запрета на передвижения и штрафы, в начале апреля подверглись жесткой критике», — начал сегодня онлайн-заседание экспертного штаба клуба «Волга» ведущий дискуссии, глава пиар-агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.
БИЗНЕС Online 12:58
Космос
Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы
Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.
Известия 13 апреля в 23:46
Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва 11:51
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
Футбол
Агент Гурцкая: у «Краснодара» была идея арендовать Икарди
Агент Тимур Гурцкая рассказал, что в летнее трансферное окно «Краснодар» проявлял интерес к аргентинскому нападающему миланского «Интера» Мауро Икарди.
Чемпионат 16:54
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Игры
В Сети появился постер и логотип ремастера Crysis
Последние несколько дней разработчик забрасывал поклонников тизерами по поводу выхода Crysis.
NewInform 09:43
Авто
Ограничила скорость новых автомобилей Volvo
Компания Volvo планирует искусственно занизить максимальную скорость своих автомобилей, чтобы минимизировать риски ДТП, сообщает Autocar.
Live24 09:01
Экономика
В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб
Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
РБК 20:51
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
Технологии
Эксперт рассказал, можно ли скрыть данные о геолокации на смартфоне
Ранее сообщалось, что компания Apple открыла доступ к данным о том, насколько сократилось передвижение людей по городам в период самоизоляции.
ПРАЙМ 20:10
Армия и оружие
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет «Циркон»
Седьмой и восьмой фрегаты проекта 22350, которые планируется заложить на "Северной верфи" в конце апреля, смогут нести на борту по 24 ударные ракеты, включая гиперзвуковые "Цирконы".
ТАСС 20:32
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Гудков собирается жениться
Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:15
Армия и оружие
УНМ ДНР: украинскую ДРГ уничтожил некачественный украинский миномет
За последние сутки части ВСУ 11 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР).
Недвижимость.RU 15:48
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Авто
Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название
«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда.
Известия 05:02
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Общество
В США из-за коронавируса отменили закон времен Ку-клукс-клана
Власти штата Джорджия (США) в связи с распространением коронавируса отменили действие закона времен борьбы с Ку-клукс-кланом, которым запрещалось ношение в публичных местах масок, капюшонов и других предметов одежды, скрывающих личность человека.
Взгляд.ру 14:04