Экономика
ИзвестияРешетников лично убедился в сложности получения льготного кредита
Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
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с чего всё началось
А выдано реально всего лишь 400 млн руб.", - написал министр на своей странице в Instagram и поделился своим опытом "контрольной закупки": "Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок.Накануне.Ru02:22
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Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Слово и Дело вчера в 12:10
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и Вашингтон готов ей помочь.
РБК вчера в 18:59
Общество
Субъектный подход: регионы предложили свои меры поддержки бизнеса
Фактически, лишь три субъекта, фигурирующих в письме, предложили масштабную поддержку региональной экономики за счет собственных бюджетов: Санкт-Петербург, Республика Дагестан и Смоленская область.
Известия 13 апреля в 17:01
Кино
Чулпан Хаматова: «Я каждый день получаю проклятия в свой адрес»
Комсомольская правда вчера в 15:17
Общество
Дептранс Москвы заявил об отсутствии очередей на станциях метро
В свою очередь, Собянин назвал образование очередей из-за проверки пропусков на передвижение в Москве «очень критичным фактом» и пообещал, что власти автоматизируют этот процесс.
Известия 01:21
Армия и оружие
В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты
Газета.Ru 01:43
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Происшествия
В центре Петербурга водитель большегруза съехал в Неву и погиб
Санкт-Петербург, 16 апреля 2020, 08:46 — REGNUM В центре Петербурга водитель большегруза по неустановленной причине потерял управление, съехал в Неву и погиб.
REGNUM 01:46
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su вчера в 03:00
Футбол
Широков: Слуцкого перед Евро-2016 накрыла эйфория
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.
Газета.Ru вчера в 18:48
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 14 апреля в 00:59
Общество
В Кузбассе выявили четыре новых случая коронавируса
У четырех пациентов Кемеровской области подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ Новосибирск 00:34
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал президент.
Lenta.ru вчера в 09:18
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Космос
15 и 16 апреля жители Башкирии смогут увидеть мини-парад планет
В апреле (как и в марте) на утреннем небе недалеко друг от друга располагаются три планеты: Юпитер, Сатурн и Марс, к которым 15 апреля присоединяется Луна.
ГТРК Башкортостан 14 апреля в 13:50
Здоровье
В Челябинской области выявили пять заболевших коронавирусом
Пять новых случаев коронавируса выявлены в Челябинской области, у всех заболевших клинических проявлений нет, всего в регионе 50 заболевших COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 14 апреля в 02:45
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru вчера в 08:17
Общество
Роскачество нашло в творожной массе плесень, свинец и кишечную палочку
Всего была протестирована творожная масса 19 брендов по цене от 22 до 60 рублей за 100 граммов. Каждый образец проверили по 67 показателям.
Российская газета 01:00
Общество
В Курской области за нарушение самоизоляции начинают штрафовать
С четверга, 16 апреля ужесточаются меры контроля соблюдения курянами действующего режима самоизоляции.
Kursk.com вчера в 12:46
Транспорт
Столичные таксисты попросили освободить их от необходимости проверять пропуска у пассажиров
Московский профсоюз таксистов написал письмо руководителю столичного Дептранса Максиму Ликсутову.
Эхо Москвы 02:30
Кино
В Сети появились первые два фильма «Дау» Ильи Хржановского
Собака.ru 01:54
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Происшествия
Бывший врио мэра Махачкалы предстанет перед судом
Следственные органы в Дагестане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности мэра города Махачкалы, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщил информагентству старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.
РИА Дагестан вчера в 11:56
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru вчера в 12:50
Армия и оружие
Рябков: США могут готовить полигон в Неваде к ядерным испытаниям
США по многим признакам находятся на пути к приведению своего ядерного полигона в Неваде в состояние повышенной готовности.
ТАСС 02:49