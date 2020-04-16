с чего всё началось

Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.

Общество Субъектный подход: регионы предложили свои меры поддержки бизнеса Фактически, лишь три субъекта, фигурирующих в письме, предложили масштабную поддержку региональной экономики за счет собственных бюджетов: Санкт-Петербург, Республика Дагестан и Смоленская область.

Общество Дептранс Москвы заявил об отсутствии очередей на станциях метро В свою очередь, Собянин назвал образование очередей из-за проверки пропусков на передвижение в Москве «очень критичным фактом» и пообещал, что власти автоматизируют этот процесс. 7

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,6K

Футбол Широков: Слуцкого перед Евро-2016 накрыла эйфория Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.

Здоровье Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. 187

Экономика Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал президент. 3,4K

Космос 15 и 16 апреля жители Башкирии смогут увидеть мини-парад планет В апреле (как и в марте) на утреннем небе недалеко друг от друга располагаются три планеты: Юпитер, Сатурн и Марс, к которым 15 апреля присоединяется Луна. 3

Здоровье В Челябинской области выявили пять заболевших коронавирусом Пять новых случаев коронавируса выявлены в Челябинской области, у всех заболевших клинических проявлений нет, всего в регионе 50 заболевших COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона. 141

Экономика Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции. 129

Общество Роскачество нашло в творожной массе плесень, свинец и кишечную палочку Всего была протестирована творожная масса 19 брендов по цене от 22 до 60 рублей за 100 граммов. Каждый образец проверили по 67 показателям. 4

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 31

Происшествия Бывший врио мэра Махачкалы предстанет перед судом Следственные органы в Дагестане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности мэра города Махачкалы, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщил информагентству старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков. 4

Гаджеты Apple представила бюджетный iPhone SE Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании. 514