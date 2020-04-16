Экономика

ИзвестияИзвестияРешетников лично убедился в сложности получения льготного кредита

Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
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с чего всё началось
А выдано реально всего лишь 400 млн руб.", - написал
 министр на своей странице в Instagram и поделился своим опытом "контрольной закупки": "Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок.
Накануне.Ru02:22

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Глава Минэкономразвития проверил выдачу «нулевых» кредитов малому бизнесу

РИА Новости01:47

Глава Минэкономразвития РФ не смог взять кредит в банке

Московский Комсомолецвчера в 17:36

Решетников решил выяснить на практике, как идет выдача «нулевых» кредитов малому бизнесу

ПРАЙМвчера в 16:22

Решетников позвонил в два банка и узнал, как выдают «нулевые» кредиты

РЕН ТВвчера в 16:36

Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

REGNUMвчера в 16:32

Министр экономического развития РФ поработал «тайным покупателем» в банке

Интерфаксвчера в 16:42

Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем

Znak.comвчера в 16:22
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Слово и Дело вчера в 12:10
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Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
639
Экономика

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
648
Общество

«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне

«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
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Политика

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и Вашингтон готов ей помочь.
РБК вчера в 18:59
730
Общество

Субъектный подход: регионы предложили свои меры поддержки бизнеса

Фактически, лишь три субъекта, фигурирующих в письме, предложили масштабную поддержку региональной экономики за счет собственных бюджетов: Санкт-Петербург, Республика Дагестан и Смоленская область.
Известия 13 апреля в 17:01
Кино

Чулпан Хаматова: «Я каждый день получаю проклятия в свой адрес»

Комсомольская правда вчера в 15:17
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Общество

Дептранс Москвы заявил об отсутствии очередей на станциях метро

В свою очередь, Собянин назвал образование очередей из-за проверки пропусков на передвижение в Москве «очень критичным фактом» и пообещал, что власти автоматизируют этот процесс.
Известия 01:21
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Армия и оружие

В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты

Газета.Ru 01:43
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,6K
Происшествия

В центре Петербурга водитель большегруза съехал в Неву и погиб

Санкт-Петербург, 16 апреля 2020, 08:46 — REGNUM В центре Петербурга водитель большегруза по неустановленной причине потерял управление, съехал в Неву и погиб.
REGNUM 01:46
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Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню

На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su вчера в 03:00
7
Футбол

Широков: Слуцкого перед Евро-2016 накрыла эйфория

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.
Газета.Ru вчера в 18:48
Здоровье

Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае

Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 14 апреля в 00:59
187
Общество

В Кузбассе выявили четыре новых случая коронавируса

У четырех пациентов Кемеровской области подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ Новосибирск 00:34
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Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
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Экономика

Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат

Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал президент.
Lenta.ru вчера в 09:18
3,4K
Армия и оружие

В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя

Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
4
Космос

15 и 16 апреля жители Башкирии смогут увидеть мини-парад планет

В апреле (как и в марте) на утреннем небе недалеко друг от друга располагаются три планеты: Юпитер, Сатурн и Марс, к которым 15 апреля присоединяется Луна.
ГТРК Башкортостан 14 апреля в 13:50
3
Здоровье

В Челябинской области выявили пять заболевших коронавирусом

Пять новых случаев коронавируса выявлены в Челябинской области, у всех заболевших клинических проявлений нет, всего в регионе 50 заболевших COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 14 апреля в 02:45
141
Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
129
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru вчера в 08:17
1,4K
Общество

Роскачество нашло в творожной массе плесень, свинец и кишечную палочку

Всего была протестирована творожная масса 19 брендов по цене от 22 до 60 рублей за 100 граммов. Каждый образец проверили по 67 показателям.
Российская газета 01:00
4
Общество

В Курской области за нарушение самоизоляции начинают штрафовать

С четверга, 16 апреля ужесточаются меры контроля соблюдения курянами действующего режима самоизоляции.
Kursk.com вчера в 12:46
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Транспорт

Столичные таксисты попросили освободить их от необходимости проверять пропуска у пассажиров

Московский профсоюз таксистов написал письмо руководителю столичного Дептранса Максиму Ликсутову.
Эхо Москвы 02:30
Кино

В Сети появились первые два фильма «Дау» Ильи Хржановского

Собака.ru 01:54
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
31
Происшествия

Бывший врио мэра Махачкалы предстанет перед судом

Следственные органы в Дагестане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности мэра города Махачкалы, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщил информагентству старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.
РИА Дагестан вчера в 11:56
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru вчера в 12:50
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Армия и оружие

Рябков: США могут готовить полигон в Неваде к ядерным испытаниям

США по многим признакам находятся на пути к приведению своего ядерного полигона в Неваде в состояние повышенной готовности.
ТАСС 02:49
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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